Китай введет пробный безвизовый режим для россиян
Пекин введет на год пробный безвизовый режим для россиян, сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T10:14:00+03:00
2025-09-02T10:14:00+03:00
2025-09-02T11:23:00+03:00
ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Пекин введет на год пробный безвизовый режим для россиян, сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь."С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026-го для владельцев обычных российских паспортов будет действовать пробный безвизовый режим", — сказал он на брифинге.Дипломат пояснил, что россиянам при поездке в деловых и туристических целях, а также для того, чтобы навестить родственников и друзей, или же в рамках обмена визитами не нужно будет получать визу, если срок их пребывания в Китае не превышает 30 дней.Москва и Пекин с 1 августа 2023-го запустили безвизовый групповой туристический обмен. По данным Ассоциации туроператоров России, в том же году им воспользовались почти 130 тысяч человек.
