Китай введет пробный безвизовый режим для россиян - РИА Новости, 02.09.2025
10:14 02.09.2025 (обновлено: 11:23 02.09.2025)
Китай введет пробный безвизовый режим для россиян
Пекин введет на год пробный безвизовый режим для россиян, сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. РИА Новости, 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Пекин введет на год пробный безвизовый режим для россиян, сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь."С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026-го для владельцев обычных российских паспортов будет действовать пробный безвизовый режим", — сказал он на брифинге.Дипломат пояснил, что россиянам при поездке в деловых и туристических целях, а также для того, чтобы навестить родственников и друзей, или же в рамках обмена визитами не нужно будет получать визу, если срок их пребывания в Китае не превышает 30 дней.Москва и Пекин с 1 августа 2023-го запустили безвизовый групповой туристический обмен. По данным Ассоциации туроператоров России, в том же году им воспользовались почти 130 тысяч человек.
ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Пекин введет на год пробный безвизовый режим для россиян, сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026-го для владельцев обычных российских паспортов будет действовать пробный безвизовый режим", — сказал он на брифинге.
В АТОР дали прогноз по увеличению турпотока из России в Китай
В АТОР дали прогноз по увеличению турпотока из России в Китай
11:14
Дипломат пояснил, что россиянам при поездке в деловых и туристических целях, а также для того, чтобы навестить родственников и друзей, или же в рамках обмена визитами не нужно будет получать визу, если срок их пребывания в Китае не превышает 30 дней.

Как рассказал президент Владимир Путин в недавнем интервью "Cиньхуа", по итогам прошлого года взаимный турпоток вырос в 2,5 раза и достиг 2,8 миллиона человек.

Москва и Пекин с 1 августа 2023-го запустили безвизовый групповой туристический обмен. По данным Ассоциации туроператоров России, в том же году им воспользовались почти 130 тысяч человек.
Вид на Пекин - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Россия и Китай ведут переговоры о безвизовых групповых поездках
19 мая, 18:45
 
