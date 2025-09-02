Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере энергетики
11:29 02.09.2025
МИД КНР рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере энергетики
МИД КНР рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере энергетики - РИА Новости, 02.09.2025
МИД КНР рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере энергетики
Китай и Россия развивают практическое сотрудничество в различных областях, включая энергетику, на основе взаимного уважения и выгоды, заявил на брифинге во... РИА Новости, 02.09.2025
в мире
китай
россия
монголия
газпром
сила сибири — 2
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Китай и Россия развивают практическое сотрудничество в различных областях, включая энергетику, на основе взаимного уважения и выгоды, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. "Китай и Россия всегда развивали практическое сотрудничество в различных областях, включая энергетику, на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды", - заявил Го Цзякунь. При этом на просьбу подтвердить сообщения о том, что Россия и Китай достигли соглашения по строительству "Силы Сибири 2", дипломат порекомендовал журналистам обратиться за подробностями о проекте в компетентные ведомства КНР. Ранее во вторник он сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". -0-
китай
россия
монголия
в мире, китай, россия, монголия, газпром, сила сибири — 2
В мире, Китай, Россия, Монголия, Газпром, Сила Сибири — 2
МИД КНР рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере энергетики

МИД КНР: Китай и Россия развивают практическое сотрудничество в энергетике

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги Росиии и Китая
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Флаги Росиии и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Китай и Россия развивают практическое сотрудничество в различных областях, включая энергетику, на основе взаимного уважения и выгоды, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Китай и Россия всегда развивали практическое сотрудничество в различных областях, включая энергетику, на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды", - заявил Го Цзякунь.
При этом на просьбу подтвердить сообщения о том, что Россия и Китай достигли соглашения по строительству "Силы Сибири 2", дипломат порекомендовал журналистам обратиться за подробностями о проекте в компетентные ведомства КНР.
Ранее во вторник он сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". -0-
Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Эксперт отметила сложносочиненный характер переговоров по "Силе Сибири — 2"
6 октября 2024, 07:18
 
В миреКитайРоссияМонголияГазпромСила Сибири — 2
 
 
