https://ria.ru/20250902/kitaj-2039032741.html

МИД КНР рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере энергетики

МИД КНР рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере энергетики - РИА Новости, 02.09.2025

МИД КНР рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере энергетики

Китай и Россия развивают практическое сотрудничество в различных областях, включая энергетику, на основе взаимного уважения и выгоды, заявил на брифинге во... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T11:29:00+03:00

2025-09-02T11:29:00+03:00

2025-09-02T11:29:00+03:00

в мире

китай

россия

монголия

газпром

сила сибири — 2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324811_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_ca86798dea48c749363885d99777ac2d.jpg

ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Китай и Россия развивают практическое сотрудничество в различных областях, включая энергетику, на основе взаимного уважения и выгоды, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. "Китай и Россия всегда развивали практическое сотрудничество в различных областях, включая энергетику, на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды", - заявил Го Цзякунь. При этом на просьбу подтвердить сообщения о том, что Россия и Китай достигли соглашения по строительству "Силы Сибири 2", дипломат порекомендовал журналистам обратиться за подробностями о проекте в компетентные ведомства КНР. Ранее во вторник он сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". -0-

https://ria.ru/20241006/sila_sibiri_2-1976583150.html

китай

россия

монголия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, монголия, газпром, сила сибири — 2