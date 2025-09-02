https://ria.ru/20250902/kitaj-2039032741.html
МИД КНР рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере энергетики
МИД КНР рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере энергетики - РИА Новости, 02.09.2025
МИД КНР рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере энергетики
Китай и Россия развивают практическое сотрудничество в различных областях, включая энергетику, на основе взаимного уважения и выгоды, заявил на брифинге во... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T11:29:00+03:00
2025-09-02T11:29:00+03:00
2025-09-02T11:29:00+03:00
в мире
китай
россия
монголия
газпром
сила сибири — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324811_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_ca86798dea48c749363885d99777ac2d.jpg
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Китай и Россия развивают практическое сотрудничество в различных областях, включая энергетику, на основе взаимного уважения и выгоды, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. "Китай и Россия всегда развивали практическое сотрудничество в различных областях, включая энергетику, на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды", - заявил Го Цзякунь. При этом на просьбу подтвердить сообщения о том, что Россия и Китай достигли соглашения по строительству "Силы Сибири 2", дипломат порекомендовал журналистам обратиться за подробностями о проекте в компетентные ведомства КНР. Ранее во вторник он сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". -0-
https://ria.ru/20241006/sila_sibiri_2-1976583150.html
китай
россия
монголия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324811_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_de805cd93037466758990af2fbcc016b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, монголия, газпром, сила сибири — 2
В мире, Китай, Россия, Монголия, Газпром, Сила Сибири — 2
МИД КНР рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере энергетики
МИД КНР: Китай и Россия развивают практическое сотрудничество в энергетике