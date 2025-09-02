Московские кинодеятели заработали 342 млрд рублей выручки за 3 года

https://ria.ru/20250902/kino-2039072394.html

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Киноплатформа "Москино" представила рейтинг столичной киноиндустрии, по его данным 200 крупнейших компаний заработали 342 миллиарда рублей выручки с 2022 по 2024 годы, сообщает пресс-служба Московской международной недели кино. Производственные компании представлены 140 предприятиями (70% от топ-200). За 3 года они заработали 203 миллиарда рублей выручки и 19 миллиардов рублей прибыли, реализовав 1,6 тысячи проектов. Продюсерские центры заняли второе место с выручкой 51 миллиард рублей и прибылью 2,4 миллиарда за 3 года. Онлайн-кинотеатры с собственным продакшеном заработали 26,7 миллиарда рублей на оригинальном контенте, выпустив более 150 проектов. Холдинги и медиагруппы привлекли 37 миллиардов рублей выручки и 4,7 миллиарда прибыли, создав более 120 проектов. Студии спецэффектов занимают скромную нишу — 4,7 миллиарда выручки за 112 проектов. Исследование выявило три основных тренда развития московской киноиндустрии. Объем господдержки для кинематографии в 2024 году составил 16,2 миллиарда рублей (+12,5% к предыдущему году). При этом 93,5% компаний находятся в частной собственности, лишь три – в федеральной. Государство действует как инвестор и заказчик, а не прямой владелец активов. Стриминговые сервисы с собственным продакшеном активно наращивают финансовые показатели – их выручка от продажи контента в 2024 году выросла вдвое по сравнению с 2022 годом (23 миллиарда против 11 миллиардов рублей). Крупные компании развивают вертикальную интеграцию, контролируя несколько звеньев производственной цепи — от создания до дистрибуции. Параллельно существует большое количество узкоспециализированных компаний (VFX-студии, сценарные агентства, студии постпродакшена), которые фокусируются на конкретных технологических или творческих компетенциях. Авторы исследования констатировали, что московский кинорынок восстанавливается после введения санкций. Нишу, образовавшуюся после ухода из России зарубежных крупных игроков, заполняют отечественные производители. Для составления рейтинга эксперты отобрали московские компании с ОКВЭД-кодами 59.11 (кинопроизводство) и 59.12 (монтажно-компоновочная деятельность). Анализ проводился по трем ключевым показателям: выручка, чистая прибыль и количество выпущенных проектов за 2022–2024 годы. Компании были разделены на 11 сегментов по профилю деятельности: от производственных компаний до онлайн-кинотеатров с собственным продакшеном и студий визуальных эффектов. Итоговый балл рассчитывался по формуле с весовыми коэффициентами: прибыль (0,5), выручка (0,3) и проекты (0,2).

