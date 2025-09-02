Рейтинг@Mail.ru
Украина наносит ущерб не только России, заявил Путин
12:50 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/kiev-2039057239.html
Украина наносит ущерб не только России, заявил Путин
Украина наносит ущерб не только России, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2025
Украина наносит ущерб не только России, заявил Путин
Киев пытается нанести ущерб России в ответ на серьезные удары по украинской инфраструктуре, но ущерб наносится и партнерам РФ, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T12:50:00+03:00
2025-09-02T12:50:00+03:00
в мире
россия
киев
владимир путин
роберт фицо
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038677355_0:63:3294:1916_1920x0_80_0_0_0a5282b743101d5902cbf30b02db9a98.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Киев пытается нанести ущерб России в ответ на серьезные удары по украинской инфраструктуре, но ущерб наносится и партнерам РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Мы очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, серьезно. Это правда. В ответ украинская сторона пытается нанести ущерб нам, но наносит ущерб и нашим партнерам", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
в мире, россия, киев, владимир путин, роберт фицо, украина
В мире, Россия, Киев, Владимир Путин, Роберт Фицо, Украина
Украина наносит ущерб не только России, заявил Путин

Путин: Украина наносит ущерб не только России, но и ее партнерам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Киев пытается нанести ущерб России в ответ на серьезные удары по украинской инфраструктуре, но ущерб наносится и партнерам РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, серьезно. Это правда. В ответ украинская сторона пытается нанести ущерб нам, но наносит ущерб и нашим партнерам", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
Премьер-министр Украины Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Экс-премьер Украины усомнился, что убийство Парубия готовили профессионалы
В миреРоссияКиевВладимир ПутинРоберт ФицоУкраина
 
 
