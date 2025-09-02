https://ria.ru/20250902/khusity-2039179517.html

Хуситы утверждают, что атаковали здание генштаба ЦАХАЛ

ДОХА, 2 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла (хуситы) заявило во вторник, что провело четыре операции против целей в Израиле, включая атаку на генштаб Армии обороны (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве.Руководство хуситов 30 августа пригрозило Израилю "мрачными днями" в ответ на гибель почти всего правительства на подконтрольных им территориях вместе с премьером Ахмедом Галибом ар-Рахави от удара ЦАХАЛ по Сане в момент проведения правительством совещания по его работе."Военно-воздушные силы Йемена провели четыре операции с использованием четырех беспилотников против израильских вражеских объектов. Мы атаковали здание генерального штаба израильского противника в оккупированном Яффо (Тель-Авиве - ред.) с помощью беспилотника "Саммад-4", - сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.Кроме того, представитель хуситов сказал об "атаках на электростанцию ​​Хадера, аэропорт Лод (Бен-Гурион - ред.) в Яффо и порт Ашдод на оккупированной территории Палестины тремя беспилотниками".Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинцами в Газе, где продолжается израильская военная операция. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Государства Израиль. ЦАХАЛ в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.

