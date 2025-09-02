Рейтинг@Mail.ru
Хуситы утверждают, что атаковали здание генштаба ЦАХАЛ - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 02.09.2025 (обновлено: 18:16 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/khusity-2039179517.html
Хуситы утверждают, что атаковали здание генштаба ЦАХАЛ
Хуситы утверждают, что атаковали здание генштаба ЦАХАЛ - РИА Новости, 02.09.2025
Хуситы утверждают, что атаковали здание генштаба ЦАХАЛ
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла (хуситы) заявило во вторник, что провело четыре операции против целей в Израиле,... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T17:56:00+03:00
2025-09-02T18:16:00+03:00
израиль
тель-авив
в мире
йемен
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c2629204bdd5c7e3c7cc8fcd264fef9.jpg
ДОХА, 2 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла (хуситы) заявило во вторник, что провело четыре операции против целей в Израиле, включая атаку на генштаб Армии обороны (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве.Руководство хуситов 30 августа пригрозило Израилю "мрачными днями" в ответ на гибель почти всего правительства на подконтрольных им территориях вместе с премьером Ахмедом Галибом ар-Рахави от удара ЦАХАЛ по Сане в момент проведения правительством совещания по его работе."Военно-воздушные силы Йемена провели четыре операции с использованием четырех беспилотников против израильских вражеских объектов. Мы атаковали здание генерального штаба израильского противника в оккупированном Яффо (Тель-Авиве - ред.) с помощью беспилотника "Саммад-4", - сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.Кроме того, представитель хуситов сказал об "атаках на электростанцию ​​Хадера, аэропорт Лод (Бен-Гурион - ред.) в Яффо и порт Ашдод на оккупированной территории Палестины тремя беспилотниками".Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинцами в Газе, где продолжается израильская военная операция. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Государства Израиль. ЦАХАЛ в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
https://ria.ru/20250901/khusity-2038779265.html
https://ria.ru/20250831/netanyakhu-2038652798.html
израиль
тель-авив
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_70d520192948a4878fc6c2f281b88507.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, тель-авив, в мире, йемен, ансар алла
Израиль, Тель-Авив, В мире, Йемен, Ансар Алла
Хуситы утверждают, что атаковали здание генштаба ЦАХАЛ

Хуситы заявили о первой атаке на генштаб ЦАХАЛ в Тель-Авиве

© AP PhotoХуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 2 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла (хуситы) заявило во вторник, что провело четыре операции против целей в Израиле, включая атаку на генштаб Армии обороны (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве.
Руководство хуситов 30 августа пригрозило Израилю "мрачными днями" в ответ на гибель почти всего правительства на подконтрольных им территориях вместе с премьером Ахмедом Галибом ар-Рахави от удара ЦАХАЛ по Сане в момент проведения правительством совещания по его работе.
Атакованное йеменскими хуситами судно в Красном море - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Хуситы заявили об атаке на израильский танкер в Красном море
1 сентября, 09:43
"Военно-воздушные силы Йемена провели четыре операции с использованием четырех беспилотников против израильских вражеских объектов. Мы атаковали здание генерального штаба израильского противника в оккупированном Яффо (Тель-Авиве - ред.) с помощью беспилотника "Саммад-4", - сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
Кроме того, представитель хуситов сказал об "атаках на электростанцию ​​Хадера, аэропорт Лод (Бен-Гурион - ред.) в Яффо и порт Ашдод на оккупированной территории Палестины тремя беспилотниками".
Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинцами в Газе, где продолжается израильская военная операция. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Государства Израиль. ЦАХАЛ в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
Беньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства хуситов
31 августа, 13:58
 
ИзраильТель-АвивВ миреЙеменАнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала