https://ria.ru/20250902/khotsenko-2039152710.html
Хоценко: в Омске создадут современный Молодежный кадровый центр
Хоценко: в Омске создадут современный Молодежный кадровый центр - РИА Новости, 02.09.2025
Хоценко: в Омске создадут современный Молодежный кадровый центр
В Омске создадут Молодежный кадровый центр на средства федерального бюджета, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T15:59:00+03:00
2025-09-02T15:59:00+03:00
2025-09-02T16:05:00+03:00
омская область
омск
омская область
россия
виталий хоценко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039153319_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_432f02ed1e22b0fc088eaf9455e9b811.jpg
ОМСК, 2 сен - РИА Новости. В Омске создадут Молодежный кадровый центр на средства федерального бюджета, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. Соответствующее распоряжение подписано правительством Российской Федерации в рамках федерального проекта "Управление рынком труда" национального проекта "Кадры". Регион получил дополнительное финансирование на модернизацию службы занятости. Это позволит создать в Омске современный Молодежный кадровый центр. "Омская область получила 55 миллионов рублей на создание в Омске Молодежного кадрового центра. Работа центра будет заключаться в организации системы профессиональной ориентации, оказании поддержки школьникам и студентам в выборе профессии, помощи инициативной молодежи, а также в формировании осознанного подхода к построению карьеры у наших юношей и девушек. На новой площадке появятся пространства для цифровых сервисов, креативных решений и проектной деятельности. Откроем центр в Омске — Молодежной столице России — уже в ближайшее время", — написал Виталий Хоценко. Организация в регионе Молодежного кадрового центра рассматривается как стратегический шаг для формирования будущего кадрового потенциала Омской области. Площадка объединит функции профориентации, карьерной навигации и взаимодействия с работодателями.
https://ria.ru/20250901/khotsenko-2038898334.html
омск
омская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039153319_26:0:1163:853_1920x0_80_0_0_ef7c8132e38eadc5661a1954b26dbb63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омск, омская область, россия, виталий хоценко
Омская область , Омск, Омская область, Россия, Виталий Хоценко
Хоценко: в Омске создадут современный Молодежный кадровый центр
Губернатор Хоценко: в Омске создадут современный Молодежный кадровый центр
ОМСК, 2 сен - РИА Новости. В Омске создадут Молодежный кадровый центр на средства федерального бюджета, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
Соответствующее распоряжение подписано правительством Российской Федерации в рамках федерального проекта "Управление рынком труда" национального проекта "Кадры". Регион получил дополнительное финансирование на модернизацию службы занятости. Это позволит создать в Омске современный Молодежный кадровый центр.
"Омская область получила 55 миллионов рублей на создание в Омске Молодежного кадрового центра. Работа центра будет заключаться в организации системы профессиональной ориентации, оказании поддержки школьникам и студентам в выборе профессии, помощи инициативной молодежи, а также в формировании осознанного подхода к построению карьеры у наших юношей и девушек. На новой площадке появятся пространства для цифровых сервисов, креативных решений и проектной деятельности. Откроем центр в Омске — Молодежной столице России — уже в ближайшее время", — написал Виталий Хоценко.
Организация в регионе Молодежного кадрового центра рассматривается как стратегический шаг для формирования будущего кадрового потенциала Омской области. Площадка объединит функции профориентации, карьерной навигации и взаимодействия с работодателями.