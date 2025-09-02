https://ria.ru/20250902/khotsenko-2039152710.html

Хоценко: в Омске создадут современный Молодежный кадровый центр

В Омске создадут Молодежный кадровый центр на средства федерального бюджета, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2025

ОМСК, 2 сен - РИА Новости. В Омске создадут Молодежный кадровый центр на средства федерального бюджета, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. Соответствующее распоряжение подписано правительством Российской Федерации в рамках федерального проекта "Управление рынком труда" национального проекта "Кадры". Регион получил дополнительное финансирование на модернизацию службы занятости. Это позволит создать в Омске современный Молодежный кадровый центр. "Омская область получила 55 миллионов рублей на создание в Омске Молодежного кадрового центра. Работа центра будет заключаться в организации системы профессиональной ориентации, оказании поддержки школьникам и студентам в выборе профессии, помощи инициативной молодежи, а также в формировании осознанного подхода к построению карьеры у наших юношей и девушек. На новой площадке появятся пространства для цифровых сервисов, креативных решений и проектной деятельности. Откроем центр в Омске — Молодежной столице России — уже в ближайшее время", — написал Виталий Хоценко. Организация в регионе Молодежного кадрового центра рассматривается как стратегический шаг для формирования будущего кадрового потенциала Омской области. Площадка объединит функции профориентации, карьерной навигации и взаимодействия с работодателями.

