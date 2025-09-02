Рейтинг@Mail.ru
Хоценко: в Омске создадут современный Молодежный кадровый центр - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
15:59 02.09.2025 (обновлено: 16:05 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/khotsenko-2039152710.html
Хоценко: в Омске создадут современный Молодежный кадровый центр
Хоценко: в Омске создадут современный Молодежный кадровый центр - РИА Новости, 02.09.2025
Хоценко: в Омске создадут современный Молодежный кадровый центр
В Омске создадут Молодежный кадровый центр на средства федерального бюджета, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T15:59:00+03:00
2025-09-02T16:05:00+03:00
омская область
омск
омская область
россия
виталий хоценко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039153319_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_432f02ed1e22b0fc088eaf9455e9b811.jpg
ОМСК, 2 сен - РИА Новости. В Омске создадут Молодежный кадровый центр на средства федерального бюджета, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. Соответствующее распоряжение подписано правительством Российской Федерации в рамках федерального проекта "Управление рынком труда" национального проекта "Кадры". Регион получил дополнительное финансирование на модернизацию службы занятости. Это позволит создать в Омске современный Молодежный кадровый центр. "Омская область получила 55 миллионов рублей на создание в Омске Молодежного кадрового центра. Работа центра будет заключаться в организации системы профессиональной ориентации, оказании поддержки школьникам и студентам в выборе профессии, помощи инициативной молодежи, а также в формировании осознанного подхода к построению карьеры у наших юношей и девушек. На новой площадке появятся пространства для цифровых сервисов, креативных решений и проектной деятельности. Откроем центр в Омске — Молодежной столице России — уже в ближайшее время", — написал Виталий Хоценко. Организация в регионе Молодежного кадрового центра рассматривается как стратегический шаг для формирования будущего кадрового потенциала Омской области. Площадка объединит функции профориентации, карьерной навигации и взаимодействия с работодателями.
https://ria.ru/20250901/khotsenko-2038898334.html
омск
омская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039153319_26:0:1163:853_1920x0_80_0_0_ef7c8132e38eadc5661a1954b26dbb63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омск, омская область, россия, виталий хоценко
Омская область , Омск, Омская область, Россия, Виталий Хоценко
Хоценко: в Омске создадут современный Молодежный кадровый центр

Губернатор Хоценко: в Омске создадут современный Молодежный кадровый центр

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Омской областиСовременный Молодежный кадровый центр в Омске
Современный Молодежный кадровый центр в Омске - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Омской области
Современный Молодежный кадровый центр в Омске
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 2 сен - РИА Новости. В Омске создадут Молодежный кадровый центр на средства федерального бюджета, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
Соответствующее распоряжение подписано правительством Российской Федерации в рамках федерального проекта "Управление рынком труда" национального проекта "Кадры". Регион получил дополнительное финансирование на модернизацию службы занятости. Это позволит создать в Омске современный Молодежный кадровый центр.
"Омская область получила 55 миллионов рублей на создание в Омске Молодежного кадрового центра. Работа центра будет заключаться в организации системы профессиональной ориентации, оказании поддержки школьникам и студентам в выборе профессии, помощи инициативной молодежи, а также в формировании осознанного подхода к построению карьеры у наших юношей и девушек. На новой площадке появятся пространства для цифровых сервисов, креативных решений и проектной деятельности. Откроем центр в Омске — Молодежной столице России — уже в ближайшее время", — написал Виталий Хоценко.
Организация в регионе Молодежного кадрового центра рассматривается как стратегический шаг для формирования будущего кадрового потенциала Омской области. Площадка объединит функции профориентации, карьерной навигации и взаимодействия с работодателями.
Виталий Хоценко на открытии участка трассы в Омской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Хоценко открыл обновленный участок трассы Р-254 "Иртыш" в Омской области
1 сентября, 16:46
 
Омская областьОмскОмская областьРоссияВиталий Хоценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала