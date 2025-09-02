https://ria.ru/20250902/kamchatka-2039017234.html

Власти Камчатки объяснили ЧП в оленеводческом хозяйстве

Власти Камчатки объяснили ЧП в оленеводческом хозяйстве - РИА Новости, 02.09.2025

Власти Камчатки объяснили ЧП в оленеводческом хозяйстве

Плохая организация полёта вертолета привела к инциденту в оленеводческом хозяйстве Камчатки, который произошел 26 августа, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T10:15:00+03:00

2025-09-02T10:15:00+03:00

2025-09-02T10:15:00+03:00

происшествия

камчатка

камчатский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745480029_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_3215a9cdf01be7aa261cab96ff22cc38.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 сен – РИА Новости. Плохая организация полёта вертолета привела к инциденту в оленеводческом хозяйстве Камчатки, который произошел 26 августа, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края. Telegram-канал "Камчатский Север" сообщил, что в селе Апука олени испугались подлетающего вертолета, прорвали ограждения и разбежались в разные стороны. Табун насчитывает 1,5 тысячи голов. По информации канала, при побеге животных пострадало большое количество телят, у некоторых сломаны рога и копыта. Рога ломаются вместе с черепом, уточняется в сообщении канала. "Плохая организация полёта со стороны пилота и принимающей стороны стала причиной инцидента в оленеводческом хозяйстве 26 августа", — говорится в официальном сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что "пострадавших среди оленеводов и работников нет, потери поголовья незначительные". "Вертолеты в оленеводческих звеньях – это не редкость. Снабжение чаще всего осуществляется авиационным путем. Поэтому существуют четкие алгоритмы работы, которые в данной ситуации были нарушены с обоих сторон", — отметили в правительстве. Сложившаяся ситуация находится на контроле в региональном министерстве сельского хозяйства.

https://ria.ru/20240808/sk-1964810214.html

https://ria.ru/20241102/jakutija-1981499880.html

камчатка

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатка, камчатский край