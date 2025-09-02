Рейтинг@Mail.ru
02.09.2025
10:15 02.09.2025
Власти Камчатки объяснили ЧП в оленеводческом хозяйстве
Власти Камчатки объяснили ЧП в оленеводческом хозяйстве
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 сен – РИА Новости. Плохая организация полёта вертолета привела к инциденту в оленеводческом хозяйстве Камчатки, который произошел 26 августа, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края. Telegram-канал "Камчатский Север" сообщил, что в селе Апука олени испугались подлетающего вертолета, прорвали ограждения и разбежались в разные стороны. Табун насчитывает 1,5 тысячи голов. По информации канала, при побеге животных пострадало большое количество телят, у некоторых сломаны рога и копыта. Рога ломаются вместе с черепом, уточняется в сообщении канала. "Плохая организация полёта со стороны пилота и принимающей стороны стала причиной инцидента в оленеводческом хозяйстве 26 августа", — говорится в официальном сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что "пострадавших среди оленеводов и работников нет, потери поголовья незначительные". "Вертолеты в оленеводческих звеньях – это не редкость. Снабжение чаще всего осуществляется авиационным путем. Поэтому существуют четкие алгоритмы работы, которые в данной ситуации были нарушены с обоих сторон", — отметили в правительстве. Сложившаяся ситуация находится на контроле в региональном министерстве сельского хозяйства.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 сен – РИА Новости. Плохая организация полёта вертолета привела к инциденту в оленеводческом хозяйстве Камчатки, который произошел 26 августа, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.
Telegram-канал "Камчатский Север" сообщил, что в селе Апука олени испугались подлетающего вертолета, прорвали ограждения и разбежались в разные стороны. Табун насчитывает 1,5 тысячи голов. По информации канала, при побеге животных пострадало большое количество телят, у некоторых сломаны рога и копыта. Рога ломаются вместе с черепом, уточняется в сообщении канала.
"Плохая организация полёта со стороны пилота и принимающей стороны стала причиной инцидента в оленеводческом хозяйстве 26 августа", — говорится в официальном сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что "пострадавших среди оленеводов и работников нет, потери поголовья незначительные".
"Вертолеты в оленеводческих звеньях – это не редкость. Снабжение чаще всего осуществляется авиационным путем. Поэтому существуют четкие алгоритмы работы, которые в данной ситуации были нарушены с обоих сторон", — отметили в правительстве.
Сложившаяся ситуация находится на контроле в региональном министерстве сельского хозяйства.
