Жителя Камчатки осудили за одобрение холокоста в мессенджере
Жителя Камчатки осудили за одобрение холокоста в мессенджере
2025-09-02T01:40:00+03:00
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 сен - РИА Новости. Житель Камчатки признан виновным в реабилитации нацизма за одобрение холокоста в мессенджере, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Камчатскому краю. "Житель региона признан виновным в реабилитации нацизма. Преступление выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю, расследовано СУСК России по Камчатскому краю", - проинформировали в управлении. Как уточнили в ведомстве, житель краевого центра разместил в мессенджере несколько публикаций, в которых, согласно лингвистической экспертизе, содержится положительная оценка холокоста, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. "Приговором Камчатского краевого суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 354.1 УК России", - отметили в пресс-службе. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев условно с испытательным сроком шесть месяцев.
