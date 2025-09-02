https://ria.ru/20250902/kamchatka-2038969527.html

Жителя Камчатки осудили за одобрение холокоста в мессенджере

Жителя Камчатки осудили за одобрение холокоста в мессенджере - РИА Новости, 02.09.2025

Жителя Камчатки осудили за одобрение холокоста в мессенджере

Житель Камчатки признан виновным в реабилитации нацизма за одобрение холокоста в мессенджере, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Камчатскому краю. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T01:40:00+03:00

2025-09-02T01:40:00+03:00

2025-09-02T01:40:00+03:00

происшествия

камчатский край

россия

камчатка

камчатский краевой суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 сен - РИА Новости. Житель Камчатки признан виновным в реабилитации нацизма за одобрение холокоста в мессенджере, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Камчатскому краю. "Житель региона признан виновным в реабилитации нацизма. Преступление выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю, расследовано СУСК России по Камчатскому краю", - проинформировали в управлении. Как уточнили в ведомстве, житель краевого центра разместил в мессенджере несколько публикаций, в которых, согласно лингвистической экспертизе, содержится положительная оценка холокоста, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. "Приговором Камчатского краевого суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 354.1 УК России", - отметили в пресс-службе. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев условно с испытательным сроком шесть месяцев.

https://ria.ru/20250827/sud-2037780650.html

https://ria.ru/20250512/shtraf-2016403906.html

камчатский край

россия

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатский край, россия, камчатка, камчатский краевой суд