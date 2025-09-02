На Камчатке зафиксировали 29 афтершоков

https://ria.ru/20250902/kamchatka-2038967772.html
2025-09-02T01:23:00+03:00
2025-09-02T01:23:00+03:00
2025-09-02T01:34:00+03:00
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 сен - РИА Новости. Двадцать девять афтершоков магнитудой до 5,5 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Сутками ранее в регионе было зафиксировано 16 подземных толчков. "За сутки произошли 29 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,5", - проинформировали в главке. Как уточнили в ведомстве, в населенных пунктах региона подземные толчки ощущались один раз. При этом на Камчатке продолжается мониторинг сейсмической и вулканической активности. Ученые фиксируют активность вулкана Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в МЧС. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.
