https://ria.ru/20250902/kak-poluchit-besplatnye-lekarstva-1863850209.html

Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2025 году

Бесплатные лекарства в 2025 году: как получить льготные препараты в аптеках, список, рецепты

Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2025 году

Согласно российскому законодательству, некоторые категории граждан имеют право на бесплатные лекарства. Какие льготные препараты можно получить, где взять... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T14:46:00+03:00

2025-09-02T14:46:00+03:00

2025-09-02T14:47:00+03:00

россия

лекарства

здоровье

врачи

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155502/64/1555026484_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5b8963d05384f0be9dd1b6c2d0e5a164.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Согласно российскому законодательству, некоторые категории граждан имеют право на бесплатные лекарства. Какие льготные препараты можно получить, где взять рецепт, что делать, если их нет в аптеках — в материале РИА Новости.Бесплатные лекарстваВыдачу льготных и бесплатных лекарств регулирует федеральный закон № 178 "О государственной социальной помощи". Список препаратов ежегодно публикует правительство.Затраты на их приобретение частично или полностью должно компенсировать государство. С 1 января 2023 года льготники могут получать препараты и по электронным сертификатам. В рекомендациях, закрепленных приказом № 877н, Минздрав утвердил перечень граждан, которым доступна услуга, а также список препаратов и технических медизделий для реабилитации.Кому положеныПо данным кандидата юридических наук, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России Оксаны Васильевой, к основным категориям получателей медикаментов на безвозмездной основе относятся:В некоторых случаях положены не только лекарства, но и медицинские изделия, перевязочные материалы.Льготные лекарства могут получать беременные женщины в случае показаний и при наличии рецепта от врача.Региональные власти могут самостоятельно расширять список лиц, кому положены бесплатные лекарства.Список заболеваний для получения бесплатных лекарствБесплатные лекарства выдаются гражданам, которые имеют следующие заболевания:Как получить льготные лекарстваГлавное условие получения льготных лекарств — наличие рецепта от врача.По словам руководителя гражданской практики юридической компании "Гебель и партнеры" Александра Жалнина, выдать его могут в учреждении, которое обслуживает пациентов по ОМС. В основном это муниципальные поликлиники и больницы, но могут быть и некоторые частные клиники.На прием можно принести заключения и анализы, подтверждающие диагноз, но, как правило, при длительном посещении врача проблем с получением рецепта не возникает.Для оформления рецепта могут потребоваться следующие документы:Рецепт на льготные лекарства, как правило, действителен от 15 до 90 дней.После получения рецепта, выписанного по установленной форме, с ним следует обратиться в специализированную аптеку. Обычно это так называемые социальные аптеки, но иногда лекарства по рецептам выдают и в частных. Чтобы не ошибиться, лучше всего узнать адрес у врача, либо посмотреть его на сайте регионального минздрава.Перед походом в аптеку целесообразно позвонить и уточнить наличие препарата."В Московской области насчитывается 700 тыс. получателей льготных лекарств. Из них 241 тыс. человек — федеральные льготники, 459 тыс. — региональные. Рецепты на льготные лекарства выписывают врачи поликлиник Московской области, в сельской местности это могут делать фельдшеры", – комментирует Андрей Голубев, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы.По словам эксперта, рецепт также можно получить во время телемедицинской консультации.Записаться на нее можно:Как поясняет Голубев, в Подмосковье для получения льготных лекарств нужно иметь региональноую регистрацию по месту жительства. Получить льготные лекарства можно в 316 аптеках и 56 ФАПах. Уточнить наличие можно с помощью специального сервиса.Как получить скидку 50% на лекарстваПомимо льготников, которые могут получить лекарства бесплатно, существуют категории, для которых предусмотрена скидка. Согласно приложению № 2 к постановлению правительства РФ № 890 от 30.07.1994 г. на получение лекарств за полцены могут рассчитывать:"Этот список также не является исчерпывающим. Например, в Москве скидка предусмотрена для инвалидов по зрению, ветеранов военной службы и труда, а также для одиноких пенсионеров и семей, состоящих из пенсионеров", — говорит Жалнин.Как поясняет Васильева, процедура получения скидки на лекарства аналогичная — надо получить рецепт у врача и обратиться в социальную аптеку.Что делать если бесплатных лекарств в аптеке нетПериодически льготники сталкиваются с ситуацией, когда есть рецепт, но в аптеке нет необходимых медикаментов. Обычно в городе работает несколько социальных аптек и, возможно, что нужное лекарство есть в наличии в другом месте. В таком случае будет проще и быстрее посетить иное учреждение.Как отмечает Голубев, что если в аптеке не оказалось нужного лекарства, пациенту могут предложить получить его в другом пункте."В случае временного отсутствия в аптеке лекарств или других медицинских изделий, аптечное учреждение должно предоставить аналогичное лекарственное средство либо организовать в течение 10 дней отсроченное обслуживание. Для этого провизор обязан внести запись в журнал и поставить печать", – поясняет Александр Жалнин.Эксперт отмечает, что если во время ожидания лекарства истечет срок действия рецепта, оформлять новый не обязательно.В срочной ситуации, когда нет возможности ждать лекарство, можно купить его за свои деньги. После этого с чеками и рецептом нужно обратиться в региональный минздрав и попросить возврат средств. В случае отказа можно обратиться с заявлением в суд — положительной практики по этому вопросу довольно много.Если провизор отказывается выдавать лекарство или право на льготу нарушается как-то еще, нужно подать жалобу в региональный минздрав через "Госуслуги", либо лично.В обращении необходимо указывать паспортные данные льготника, а также прикрепить копию рецепта.Отказ в предоставлении бесплатных лекарствВрач не имеет права отказать в рецепте на бесплатное лекарство, если есть показания и человек входит в льготную категорию.Если такое произошло, рекомендуется получить письменный отказ. На его основе можно обратиться с жалобой к руководству медорганизации. Если проблему разрешить не удалось, нужно обращаться в правоохранительные органы."Незаконный отказ врача в оформлении рецепта может быть обжалован. Для начала следует обратиться к заведующему отделением и в страховую компанию. Если добиться назначения не получилось, придется жаловаться в прокуратуру, региональный Минздрав и, возможно, даже в суд", — говорит Александр Жалнин.ЗаконодательствоГарантии на получение бесплатной медицинской помощи, в том числе важнейших лекарств, закреплены законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан".Отдельные вопросы, связанные с порядком оформления рецептов, в том числе в форме электронных документов, регулируются ведомственными документами.Дополнительные меры поддержки и льготы могут устанавливаться региональным законодательством. Например, в соответствии с постановлением правительства Москвы № 1372-ПП от 22.10.2019 г. совершеннолетние москвичи, страдающие мерцательной аритмией либо гиперлипидемией, могут бесплатно получать рецептурные лекарства даже если не имеют соответствующего права в наборе социальных услуг.

https://ria.ru/20250113/invalidnost-1758209667.html

https://ria.ru/20250113/telemeditsina-1993449043.html

https://ria.ru/20250123/lgoty-1729602390.html

https://ria.ru/20241214/fizrastvor-1989235268.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, лекарства, здоровье, врачи, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)