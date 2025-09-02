Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2025 году
Фармацевт выдает лекарства
© Depositphotos.com / SashaKhalabuzar
Фармацевт выдает лекарства . Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Согласно российскому законодательству, некоторые категории граждан имеют право на бесплатные лекарства. Какие льготные препараты можно получить, где взять рецепт, что делать, если их нет в аптеках — в материале РИА Новости.
Бесплатные лекарства
Затраты на их приобретение частично или полностью должно компенсировать государство. С 1 января 2023 года льготники могут получать препараты и по электронным сертификатам. В рекомендациях, закрепленных приказом № 877н, Минздрав утвердил перечень граждан, которым доступна услуга, а также список препаратов и технических медизделий для реабилитации.
Кому положены
По данным кандидата юридических наук, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России Оксаны Васильевой, к основным категориям получателей медикаментов на безвозмездной основе относятся:
- участники Великой Отечественной войны;
- лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
- инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
- родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите страны;
- семьи, имеющие детей в возрасте до 3 лет или многодетные семьи, в состав которых входят дети до 6 лет и некоторые другие категории граждан.
В некоторых случаях положены не только лекарства, но и медицинские изделия, перевязочные материалы.
Льготные лекарства могут получать беременные женщины в случае показаний и при наличии рецепта от врача.
Региональные власти могут самостоятельно расширять список лиц, кому положены бесплатные лекарства.
Список заболеваний для получения бесплатных лекарств
Бесплатные лекарства выдаются гражданам, которые имеют следующие заболевания:
- ДЦП;
- диабет;
- гемофилия;
- гипофизарный нанизм;
- гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия;
- рассеянный склероз;
- муковисцидоз (больным детям);
- болезнь Гоше;
- миелолейкоз;
- острая перемежающаяся порфирия;
- юношеский артрит;
- злокачественные опухоли
- СПИД, ВИЧ
Как получить льготные лекарства
Главное условие получения льготных лекарств — наличие рецепта от врача.
По словам руководителя гражданской практики юридической компании "Гебель и партнеры" Александра Жалнина, выдать его могут в учреждении, которое обслуживает пациентов по ОМС. В основном это муниципальные поликлиники и больницы, но могут быть и некоторые частные клиники.
На прием можно принести заключения и анализы, подтверждающие диагноз, но, как правило, при длительном посещении врача проблем с получением рецепта не возникает.
Для оформления рецепта могут потребоваться следующие документы:
- паспорт;
- справка об инвалидности;
- медицинский полис;
- выписка из амбулаторной карты;
- справка из ПФР.
Рецепт на льготные лекарства, как правило, действителен от 15 до 90 дней.
После получения рецепта, выписанного по установленной форме, с ним следует обратиться в специализированную аптеку. Обычно это так называемые социальные аптеки, но иногда лекарства по рецептам выдают и в частных. Чтобы не ошибиться, лучше всего узнать адрес у врача, либо посмотреть его на сайте регионального минздрава.
Перед походом в аптеку целесообразно позвонить и уточнить наличие препарата.
"В Московской области насчитывается 700 тыс. получателей льготных лекарств. Из них 241 тыс. человек — федеральные льготники, 459 тыс. — региональные. Рецепты на льготные лекарства выписывают врачи поликлиник Московской области, в сельской местности это могут делать фельдшеры", – комментирует Андрей Голубев, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы.
По словам эксперта, рецепт также можно получить во время телемедицинской консультации.
Записаться на нее можно:
- через портал Гостелемед;
- через инфомат в медицинской организации;
- по горячей линии 122.
Как поясняет Голубев, в Подмосковье для получения льготных лекарств нужно иметь региональноую регистрацию по месту жительства. Получить льготные лекарства можно в 316 аптеках и 56 ФАПах. Уточнить наличие можно с помощью специального сервиса.
Измерение уровня сахара в крови глюкометром
Как получить скидку 50% на лекарства
Помимо льготников, которые могут получить лекарства бесплатно, существуют категории, для которых предусмотрена скидка. Согласно приложению № 2 к постановлению правительства РФ № 890 от 30.07.1994 г. на получение лекарств за полцены могут рассчитывать:
- пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или в связи с потерей кормильца в минимальных размерах;
- работающие инвалиды II группы, безработные инвалиды III группы;
- лица, участвующие в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС и другие.
"Этот список также не является исчерпывающим. Например, в Москве скидка предусмотрена для инвалидов по зрению, ветеранов военной службы и труда, а также для одиноких пенсионеров и семей, состоящих из пенсионеров", — говорит Жалнин.
Как поясняет Васильева, процедура получения скидки на лекарства аналогичная — надо получить рецепт у врача и обратиться в социальную аптеку.
Что делать если бесплатных лекарств в аптеке нет
Периодически льготники сталкиваются с ситуацией, когда есть рецепт, но в аптеке нет необходимых медикаментов. Обычно в городе работает несколько социальных аптек и, возможно, что нужное лекарство есть в наличии в другом месте. В таком случае будет проще и быстрее посетить иное учреждение.
Как отмечает Голубев, что если в аптеке не оказалось нужного лекарства, пациенту могут предложить получить его в другом пункте.
"В случае временного отсутствия в аптеке лекарств или других медицинских изделий, аптечное учреждение должно предоставить аналогичное лекарственное средство либо организовать в течение 10 дней отсроченное обслуживание. Для этого провизор обязан внести запись в журнал и поставить печать", – поясняет Александр Жалнин.
Эксперт отмечает, что если во время ожидания лекарства истечет срок действия рецепта, оформлять новый не обязательно.
В срочной ситуации, когда нет возможности ждать лекарство, можно купить его за свои деньги. После этого с чеками и рецептом нужно обратиться в региональный минздрав и попросить возврат средств. В случае отказа можно обратиться с заявлением в суд — положительной практики по этому вопросу довольно много.
Если провизор отказывается выдавать лекарство или право на льготу нарушается как-то еще, нужно подать жалобу в региональный минздрав через "Госуслуги", либо лично.
В обращении необходимо указывать паспортные данные льготника, а также прикрепить копию рецепта.
Фармацевт в аптеке
Отказ в предоставлении бесплатных лекарств
Врач не имеет права отказать в рецепте на бесплатное лекарство, если есть показания и человек входит в льготную категорию.
Если такое произошло, рекомендуется получить письменный отказ. На его основе можно обратиться с жалобой к руководству медорганизации. Если проблему разрешить не удалось, нужно обращаться в правоохранительные органы.
"Незаконный отказ врача в оформлении рецепта может быть обжалован. Для начала следует обратиться к заведующему отделением и в страховую компанию. Если добиться назначения не получилось, придется жаловаться в прокуратуру, региональный Минздрав и, возможно, даже в суд", — говорит Александр Жалнин.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЖенщина оплачивает товары на кассе в муниципальной аптеке
Женщина оплачивает товары на кассе в муниципальной аптеке
Законодательство
Гарантии на получение бесплатной медицинской помощи, в том числе важнейших лекарств, закреплены законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан".
Отдельные вопросы, связанные с порядком оформления рецептов, в том числе в форме электронных документов, регулируются ведомственными документами.
Дополнительные меры поддержки и льготы могут устанавливаться региональным законодательством. Например, в соответствии с постановлением правительства Москвы № 1372-ПП от 22.10.2019 г. совершеннолетние москвичи, страдающие мерцательной аритмией либо гиперлипидемией, могут бесплатно получать рецептурные лекарства даже если не имеют соответствующего права в наборе социальных услуг.
