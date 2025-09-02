https://ria.ru/20250902/kadyrov-2039052567.html

Кадыров опубликовал видео с Трампом, говорящим на чеченском языке

ГРОЗНЫЙ, 2 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видеоизображение президента США Дональда Трампа в национальном костюме и говорящего на чеченском языке, которое, по всей видимости, было сгенерировано нейросетью. "Я чеченец… Мое имя Доналд Тромпаев. Моя мать была с Рошни-Чу, отец с Мартана (чеченские села)", - говорит "Трамп" на видео, которое, очевидно, было сгенерировано с помощью ИИ. "Трамп" на видео утверждает, что его отец был вынужден покинуть республику в ходе сталинской депортации, но он никогда не забывал свои корни. Он также обещает скоро "приехать домой" и "посадить" чеченцев на пенсию с 16-ти лет. "А вы знали, что Дональд Трамп чеченец? Вот, он сам подтвердил. Обещает не забывать свои корни.))", - написал Кадыров в описании к видео.

