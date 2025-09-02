Рейтинг@Mail.ru
В Ярославле осудили группу, регистрировавшую фиктивные браки с мигрантами - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/jaroslavl-2039164197.html
В Ярославле осудили группу, регистрировавшую фиктивные браки с мигрантами
В Ярославле осудили группу, регистрировавшую фиктивные браки с мигрантами - РИА Новости, 02.09.2025
В Ярославле осудили группу, регистрировавшую фиктивные браки с мигрантами
Пятерых членов этнической преступной группы, организовавшей незаконное пребывание в РФ мигрантов путем регистрации фиктивных браков, осудили в Ярославле,... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T16:48:00+03:00
2025-09-02T16:48:00+03:00
происшествия
россия
ярославль
ярославская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49721/12/497211203_0:0:2081:1172_1920x0_80_0_0_b410e62f637b4cb941f35a486182afae.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Пятерых членов этнической преступной группы, организовавшей незаконное пребывание в РФ мигрантов путем регистрации фиктивных браков, осудили в Ярославле, сообщило УФСБ по Ярославской области. "Пресечена деятельность азербайджанской этнической преступной группы, организовавшей незаконное пребывание иностранных граждан на территории РФ путем регистрации фиктивных браков между иностранными гражданами и гражданами РФ с целью дальнейшего оформления разрешения на временное проживание без учета квоты", - говорится в сообщении. По данным ведомства, Дзержинский районный суд Ярославля признал пятерых участников группы виновными по пункту "а" часть 2 статьи 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору". "Суд назначил наказание ранее судимому Аллазову… 1996 г.р. в виде 2 лет и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, остальным участникам от 2,5 до 1,5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. В УФСБ уточнили РИА Новости, что у всех, кроме Аллазова, срок условный. Там также уточнили, что при реализации преступной схемы было заключено порядка 15 фиктивных браков.
https://ria.ru/20241015/gosduma-1978119262.html
россия
ярославль
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49721/12/497211203_0:0:1761:1320_1920x0_80_0_0_e2fd16255e7e82396fa73201a38fc7a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ярославль, ярославская область
Происшествия, Россия, Ярославль, Ярославская область
В Ярославле осудили группу, регистрировавшую фиктивные браки с мигрантами

Суд в Ярославле вынес приговор преступной группе за организацию фиктивных браков

© РИА Новости / Илья Питалев Зал _судебных заседаний
Зал _судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Зал _судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Пятерых членов этнической преступной группы, организовавшей незаконное пребывание в РФ мигрантов путем регистрации фиктивных браков, осудили в Ярославле, сообщило УФСБ по Ярославской области.
"Пресечена деятельность азербайджанской этнической преступной группы, организовавшей незаконное пребывание иностранных граждан на территории РФ путем регистрации фиктивных браков между иностранными гражданами и гражданами РФ с целью дальнейшего оформления разрешения на временное проживание без учета квоты", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, Дзержинский районный суд Ярославля признал пятерых участников группы виновными по пункту "а" часть 2 статьи 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору".
"Суд назначил наказание ранее судимому Аллазову… 1996 г.р. в виде 2 лет и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, остальным участникам от 2,5 до 1,5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
В УФСБ уточнили РИА Новости, что у всех, кроме Аллазова, срок условный. Там также уточнили, что при реализации преступной схемы было заключено порядка 15 фиктивных браков.
Флаг над зданием Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов
15 октября 2024, 13:38
 
ПроисшествияРоссияЯрославльЯрославская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала