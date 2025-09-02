https://ria.ru/20250902/jaroslavl-2039164197.html

В Ярославле осудили группу, регистрировавшую фиктивные браки с мигрантами

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Пятерых членов этнической преступной группы, организовавшей незаконное пребывание в РФ мигрантов путем регистрации фиктивных браков, осудили в Ярославле, сообщило УФСБ по Ярославской области. "Пресечена деятельность азербайджанской этнической преступной группы, организовавшей незаконное пребывание иностранных граждан на территории РФ путем регистрации фиктивных браков между иностранными гражданами и гражданами РФ с целью дальнейшего оформления разрешения на временное проживание без учета квоты", - говорится в сообщении. По данным ведомства, Дзержинский районный суд Ярославля признал пятерых участников группы виновными по пункту "а" часть 2 статьи 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору". "Суд назначил наказание ранее судимому Аллазову… 1996 г.р. в виде 2 лет и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, остальным участникам от 2,5 до 1,5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. В УФСБ уточнили РИА Новости, что у всех, кроме Аллазова, срок условный. Там также уточнили, что при реализации преступной схемы было заключено порядка 15 фиктивных браков.

