Рейтинг@Mail.ru
В Якутии построят многоквартирный дом для пострадавших от паводка - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/jakutija-2039097098.html
В Якутии построят многоквартирный дом для пострадавших от паводка
В Якутии построят многоквартирный дом для пострадавших от паводка - РИА Новости, 02.09.2025
В Якутии построят многоквартирный дом для пострадавших от паводка
Многоквартирный дом для пострадавших от паводка построят в Якутии до конца сентября, для ускорения восстановительных работ в Оймяконский район направлены... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T14:20:00+03:00
2025-09-02T14:20:00+03:00
дмитрий садовник
республика саха (якутия)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965149665_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_0b118b6fba500636bb2fa960c2cc76ca.jpg
ЯКУТСК, 2 сен - РИА Новости. Многоквартирный дом для пострадавших от паводка построят в Якутии до конца сентября, для ускорения восстановительных работ в Оймяконский район направлены дополнительные силы, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников в своём Telegram-канале. По словам Садовникова, в регионе полным ходом идут восстановительные работы после паводка в Оймяконском и Абыйском районах. Дополнительные силы направлены Оймяконский район, где работают мобильные бригады от семи министерств. "Что касается восстановления жилья — полным ходом идёт строительство многоквартирного дома для семей, полностью потерявших кров. Работы планируется завершить до 30 сентября. Из 89 повреждённых домов уже отремонтированы 69, осталось 20 — наши бригады работают без остановки. Все стройматериалы доставлены в районы, и люди уже получают их для ремонта", - отметил первый зампред правительства республики. По его словам, приём заявлений на помощь через портал "Госуслуги" был завершён 17 августа. Всего рассмотрено 2631 обращение, 1592 семьи получили положительное решение. "Средства на выплаты перечислены в районы, и люди продолжают получать помощь", - добавил Садовников. Он подчеркнул, что восстановление идёт по плану, завершение ожидается до наступления холодов. Сильные ливни привели к росту уровня воды в реке Индигирка. Были подтоплены десятки придомовых территорий в Оймяконском районе. На участке 1102-1117 километры федеральной автодороги Р-504 "Колыма" Якутск-Магадан с 18 августа было закрыто движение для всех видов автотранспорта из-за размыва полотна после сильных ливней. Спасатели эвакуировали 13 человек, приехавших на летний отдых в Оймяконский район.
https://ria.ru/20250827/indigirka-2037811351.html
https://ria.ru/20250828/chp-2038125436.html
республика саха (якутия)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965149665_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_516f8958dae14f0f3f732d0e64ab6afb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий садовник, республика саха (якутия), россия, общество
Дмитрий Садовник, Республика Саха (Якутия), Россия, Общество
В Якутии построят многоквартирный дом для пострадавших от паводка

В Якутии до конца сентября построят дом для пострадавших от паводка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтроительство
Строительство - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Строительство. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 2 сен - РИА Новости. Многоквартирный дом для пострадавших от паводка построят в Якутии до конца сентября, для ускорения восстановительных работ в Оймяконский район направлены дополнительные силы, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников в своём Telegram-канале.
По словам Садовникова, в регионе полным ходом идут восстановительные работы после паводка в Оймяконском и Абыйском районах. Дополнительные силы направлены Оймяконский район, где работают мобильные бригады от семи министерств.
Спутниковый снимок паводков в Якутии - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
"Роскосмос" показал спутниковый снимок паводков в Якутии
27 августа, 11:13
"Что касается восстановления жилья — полным ходом идёт строительство многоквартирного дома для семей, полностью потерявших кров. Работы планируется завершить до 30 сентября. Из 89 повреждённых домов уже отремонтированы 69, осталось 20 — наши бригады работают без остановки. Все стройматериалы доставлены в районы, и люди уже получают их для ремонта", - отметил первый зампред правительства республики.
По его словам, приём заявлений на помощь через портал "Госуслуги" был завершён 17 августа. Всего рассмотрено 2631 обращение, 1592 семьи получили положительное решение.
"Средства на выплаты перечислены в районы, и люди продолжают получать помощь", - добавил Садовников.
Он подчеркнул, что восстановление идёт по плану, завершение ожидается до наступления холодов.
Сильные ливни привели к росту уровня воды в реке Индигирка. Были подтоплены десятки придомовых территорий в Оймяконском районе. На участке 1102-1117 километры федеральной автодороги Р-504 "Колыма" Якутск-Магадан с 18 августа было закрыто движение для всех видов автотранспорта из-за размыва полотна после сильных ливней. Спасатели эвакуировали 13 человек, приехавших на летний отдых в Оймяконский район.
Паводок в селе Солгон Ужурского района - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Прокуратура Красноярского края контролирует устранение последствий паводка
28 августа, 16:12
 
Дмитрий СадовникРеспублика Саха (Якутия)РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала