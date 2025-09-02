https://ria.ru/20250902/jakutija-2039097098.html
В Якутии построят многоквартирный дом для пострадавших от паводка
В Якутии построят многоквартирный дом для пострадавших от паводка
дмитрий садовник
республика саха (якутия)
россия
общество
ЯКУТСК, 2 сен - РИА Новости. Многоквартирный дом для пострадавших от паводка построят в Якутии до конца сентября, для ускорения восстановительных работ в Оймяконский район направлены дополнительные силы, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников в своём Telegram-канале. По словам Садовникова, в регионе полным ходом идут восстановительные работы после паводка в Оймяконском и Абыйском районах. Дополнительные силы направлены Оймяконский район, где работают мобильные бригады от семи министерств. "Что касается восстановления жилья — полным ходом идёт строительство многоквартирного дома для семей, полностью потерявших кров. Работы планируется завершить до 30 сентября. Из 89 повреждённых домов уже отремонтированы 69, осталось 20 — наши бригады работают без остановки. Все стройматериалы доставлены в районы, и люди уже получают их для ремонта", - отметил первый зампред правительства республики. По его словам, приём заявлений на помощь через портал "Госуслуги" был завершён 17 августа. Всего рассмотрено 2631 обращение, 1592 семьи получили положительное решение. "Средства на выплаты перечислены в районы, и люди продолжают получать помощь", - добавил Садовников. Он подчеркнул, что восстановление идёт по плану, завершение ожидается до наступления холодов. Сильные ливни привели к росту уровня воды в реке Индигирка. Были подтоплены десятки придомовых территорий в Оймяконском районе. На участке 1102-1117 километры федеральной автодороги Р-504 "Колыма" Якутск-Магадан с 18 августа было закрыто движение для всех видов автотранспорта из-за размыва полотна после сильных ливней. Спасатели эвакуировали 13 человек, приехавших на летний отдых в Оймяконский район.
республика саха (якутия)
россия
Дмитрий Садовник, Республика Саха (Якутия), Россия, Общество
