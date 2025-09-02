https://ria.ru/20250902/izrail-2039031259.html

В Израиле у воспитательницы детсада конфисковали полкилограмма кокаина

2025-09-02T11:19:00+03:00

в мире

израиль

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Полиция Израиля арестовала воспитательницу детского сада для детей с особенными потребностями и ее спутника по подозрению в распространении наркотиков, у 30-летней подозреваемой конфисковали около 500 грамм кокаина, сообщил во вторник 13-й канал израильского телевидения. "Двое подозреваемых, жители центральной части страны в возрасте около 30 лет, одна из которых воспитательница детского сада для детей с особыми потребностями, были арестованы по подозрению в торговле наркотиками", - говорится в сообщении. Телеканал уточнил, что при обыске у пары были обнаружены полкилограмма наркотического вещества, предположительно кокаина, и крупная сумма денег, в сообщении не уточняется, сколько именно денег было у арестованных.

израиль

