"Мы вам ничего не обещали". В ЕС разгорелся новый скандал из-за Украины - РИА Новости, 02.09.2025
08:00 02.09.2025
"Мы вам ничего не обещали". В ЕС разгорелся новый скандал из-за Украины
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. В Европе началось судебное разбирательство, связанное с замороженными российскими активами. Венгрия решилась оспорить решение брюссельских чиновников о передаче Киеву доходов от блокированных средств. Но голос Будапешта проигнорировали. Теперь на кону не только деньги Москвы, но и демократические принципы Старого Света.Нечестная играВенгерское правительство опротестовало распоряжение Совета ЕС о направлении почти ста процентов доходов от замороженных российских активов в так называемый Европейский фонд мира (EPF) с последующей передачей средств Украине, сообщает издание Portfolio.ЕС и страны G7 заблокировали порядка 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов находятся в Европе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Эти активы приносят три-пять миллиардов в год. EPF уже перечислил Киеву более 11 миллиардов.Будапешт подал иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета ЕС и EPF еще в июле. Венгрия сразу выступила против "мирной инициативы", но вето обошли, ссылаясь на то, что страна, не являясь "государством, делающим взносы", якобы не имела права участвовать в голосовании. К рассмотрению дела приступили только сейчас.Право имеемЗаконность действий Совета ЕС и EPF действительно вызывает вопросы, отмечают эксперты. Налицо нарушение основополагающих принципов ЕС, в частности — равенства и учета мнения каждого. Если Венгрия проиграет суд, возникнет опасный прецедент и страна де-факто лишится права вето. Остальные увидят: это возможно, что мало кому понравится, рассуждает доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.С другой стороны, многое зависит от конкретного правового основания для выделения средств. В ряде случаев Совету и фондам ЕС не требуется консенсус, достаточно большинства — квалифицированного или простого."Венгры оспаривают процедуры, которые, по их мнению, нарушают правила единогласия или перераспределяют бюджетные полномочия. Тут важно, как определят характер помощи. Но вопросы внешней политики и обороны обычно требуют консенсуса", — говорит владелец и старший юрист юридического бюро ООО "Принцип" Ксения Зайцева.Тем не менее перспективы этого дела в европейском суде весьма сомнительные, полагает Зайнуллин. "В последние годы в ЕС уже открыто игнорируют национальные законодательства, общеевропейские нормы и даже мировое право. Примеров масса: от хищения средств до вмешательства в выборы, причем не только внутри Евросоюза", — поясняет он.Политолог, заместитель директора АНО "Центр развития законодательства" Дмитрий Матюшенков добавляет: в данном случае могут воспользоваться тем, что по Лиссабонскому договору, когда большинство настаивает на каком-то решении, разрешается не учитывать другое мнение. Это не создает обязательств для страны, не участвующей в голосовании, но одновременно не предоставляет ей никаких прав в рамках данного механизма."Вероятно, суд укажет, что с расширением ЕС достижение полного консенсуса становится все более сложной задачей, поэтому отклонения от этого следует признать правомерными", — полагает он.Если же суд встанет на сторону Венгрии, дальнейшие финансовые транши Украине прекратятся, а уже перечисленные средства потребуют возвратить. Но это крайне маловероятно, поскольку Киев давно фактически неплатежеспособен. Многолетнюю задолженность Украины, скорее всего, спишут.Опасный прецедентТут важен прецедент, ведь решение суда получит силу не только в контексте Украины, но и в любых других внешнеполитических вопросах, подчеркивают эксперты."Это судебное разбирательство выходит далеко за рамки финансирования Украины. Затронута сама основа функционирования Европейского союза — баланс между наднациональными институтами и государственным суверенитетом. Станет ясно, сохранит ЕС принцип единогласия или перейдет к системе, где большинство будет принимать решения через специальные механизмы, фактически обходя любое вето", — подчеркивает Матюшенков.Проигрыш Венгрии укрепит наднациональные институты и ослабит национальные правительства."Этот судебный процесс доказывает: сама идея европейской интеграции рассыпается, а право из гаранта законности фактически становится инструментом для защиты интересов руководящей ЕС группы государств", — заключает политолог.В целом, соглашаются эксперты, независимо от исхода судебный процесс демонстрирует глубокий раскол внутри ЕС.
