"Мы вам ничего не обещали". В ЕС разгорелся новый скандал из-за Украины

© AP Photo / Virginia MayoКанцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. В Европе началось судебное разбирательство, связанное с замороженными российскими активами. Венгрия решилась оспорить решение брюссельских чиновников о передаче Киеву доходов от блокированных средств. Но голос Будапешта проигнорировали. Теперь на кону не только деньги Москвы, но и демократические принципы Старого Света.
Нечестная игра
Венгерское правительство опротестовало распоряжение Совета ЕС о направлении почти ста процентов доходов от замороженных российских активов в так называемый Европейский фонд мира (EPF) с последующей передачей средств Украине, сообщает издание Portfolio.
ЕС и страны G7 заблокировали порядка 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов находятся в Европе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Эти активы приносят три-пять миллиардов в год. EPF уже перечислил Киеву более 11 миллиардов.
© Getty Images / NurPhoto/Jonathan RaaГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Будапешт подал иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета ЕС и EPF еще в июле. Венгрия сразу выступила против "мирной инициативы", но вето обошли, ссылаясь на то, что страна, не являясь "государством, делающим взносы", якобы не имела права участвовать в голосовании. К рассмотрению дела приступили только сейчас.
Право имеем
Законность действий Совета ЕС и EPF действительно вызывает вопросы, отмечают эксперты. Налицо нарушение основополагающих принципов ЕС, в частности — равенства и учета мнения каждого. Если Венгрия проиграет суд, возникнет опасный прецедент и страна де-факто лишится права вето. Остальные увидят: это возможно, что мало кому понравится, рассуждает доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.
С другой стороны, многое зависит от конкретного правового основания для выделения средств. В ряде случаев Совету и фондам ЕС не требуется консенсус, достаточно большинства — квалифицированного или простого.
"Венгры оспаривают процедуры, которые, по их мнению, нарушают правила единогласия или перераспределяют бюджетные полномочия. Тут важно, как определят характер помощи. Но вопросы внешней политики и обороны обычно требуют консенсуса", — говорит владелец и старший юрист юридического бюро ООО "Принцип" Ксения Зайцева.
Тем не менее перспективы этого дела в европейском суде весьма сомнительные, полагает Зайнуллин. "В последние годы в ЕС уже открыто игнорируют национальные законодательства, общеевропейские нормы и даже мировое право. Примеров масса: от хищения средств до вмешательства в выборы, причем не только внутри Евросоюза", — поясняет он.
Политолог, заместитель директора АНО "Центр развития законодательства" Дмитрий Матюшенков добавляет: в данном случае могут воспользоваться тем, что по Лиссабонскому договору, когда большинство настаивает на каком-то решении, разрешается не учитывать другое мнение. Это не создает обязательств для страны, не участвующей в голосовании, но одновременно не предоставляет ей никаких прав в рамках данного механизма.
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЗдание суда Европейского союза в Люксембурге
Здание суда Европейского союза в Люксембурге
"Вероятно, суд укажет, что с расширением ЕС достижение полного консенсуса становится все более сложной задачей, поэтому отклонения от этого следует признать правомерными", — полагает он.
Если же суд встанет на сторону Венгрии, дальнейшие финансовые транши Украине прекратятся, а уже перечисленные средства потребуют возвратить. Но это крайне маловероятно, поскольку Киев давно фактически неплатежеспособен. Многолетнюю задолженность Украины, скорее всего, спишут.
Опасный прецедент
Тут важен прецедент, ведь решение суда получит силу не только в контексте Украины, но и в любых других внешнеполитических вопросах, подчеркивают эксперты.
"Это судебное разбирательство выходит далеко за рамки финансирования Украины. Затронута сама основа функционирования Европейского союза — баланс между наднациональными институтами и государственным суверенитетом. Станет ясно, сохранит ЕС принцип единогласия или перейдет к системе, где большинство будет принимать решения через специальные механизмы, фактически обходя любое вето", — подчеркивает Матюшенков.
© Фото : Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Проигрыш Венгрии укрепит наднациональные институты и ослабит национальные правительства.
"Этот судебный процесс доказывает: сама идея европейской интеграции рассыпается, а право из гаранта законности фактически становится инструментом для защиты интересов руководящей ЕС группы государств", — заключает политолог.
В целом, соглашаются эксперты, независимо от исхода судебный процесс демонстрирует глубокий раскол внутри ЕС.