МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Ирландия открыта к участию в возможной миротворческой миссии на Украине в соответствии с уставом ООН, заявил премьер-министр Михол Мартин после телефонной беседы с Владимиром Зеленским."Наш разговор предоставил возможность рассмотреть последние события, направленные на обеспечение прекращения огня и достижения долгосрочного мира на Украине, в том числе взаимодействие с США и работу с "коалицией желающих". Я заверил... Зеленского, что Ирландия готова поддержать эту работу, в том числе путем предоставления нелетальной военной помощи и нашей открытости к участию в любой надлежащим образом санкционированной миротворческой миссии в соответствии с уставом ООН", — говорится в заявлении на сайте его офиса главы правительства.Премьер добавил, что Дублин продолжит работу с партнерами для поддержки пути Киева к членству в ЕС.Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, при появлении иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти силы будут создавать факты на земле.В прошлом году пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины планирует развернуть там так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР назвали это фактической оккупацией соседней страны.

