Рейтинг@Mail.ru
В Ирландии заявили о готовности к участию в миссии на Украине - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:04 02.09.2025 (обновлено: 04:54 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/irlandija-2038973531.html
В Ирландии заявили о готовности к участию в миссии на Украине
В Ирландии заявили о готовности к участию в миссии на Украине - РИА Новости, 02.09.2025
В Ирландии заявили о готовности к участию в миссии на Украине
Ирландия открыта к участию в возможной миротворческой миссии на Украине в соответствии с уставом ООН, заявил премьер-министр Михол Мартин после телефонной... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T03:04:00+03:00
2025-09-02T04:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
ирландия
владимир зеленский
сергей лавров
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Ирландия открыта к участию в возможной миротворческой миссии на Украине в соответствии с уставом ООН, заявил премьер-министр Михол Мартин после телефонной беседы с Владимиром Зеленским."Наш разговор предоставил возможность рассмотреть последние события, направленные на обеспечение прекращения огня и достижения долгосрочного мира на Украине, в том числе взаимодействие с США и работу с "коалицией желающих". Я заверил... Зеленского, что Ирландия готова поддержать эту работу, в том числе путем предоставления нелетальной военной помощи и нашей открытости к участию в любой надлежащим образом санкционированной миротворческой миссии в соответствии с уставом ООН", — говорится в заявлении на сайте его офиса главы правительства.Премьер добавил, что Дублин продолжит работу с партнерами для поддержки пути Киева к членству в ЕС.Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, при появлении иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти силы будут создавать факты на земле.В прошлом году пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины планирует развернуть там так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР назвали это фактической оккупацией соседней страны.
https://ria.ru/20250612/chernogoriya-2022547880.html
https://ria.ru/20250411/zapad-2010738506.html
украина
россия
ирландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, ирландия, владимир зеленский, сергей лавров, дмитрий песков, оон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Ирландия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, ООН, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В Ирландии заявили о готовности к участию в миссии на Украине

Ирландия открыта к участию в миссии на Украине в соответствии с уставом ООН

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Ирландия открыта к участию в возможной миротворческой миссии на Украине в соответствии с уставом ООН, заявил премьер-министр Михол Мартин после телефонной беседы с Владимиром Зеленским.
"Наш разговор предоставил возможность рассмотреть последние события, направленные на обеспечение прекращения огня и достижения долгосрочного мира на Украине, в том числе взаимодействие с США и работу с "коалицией желающих". Я заверил... Зеленского, что Ирландия готова поддержать эту работу, в том числе путем предоставления нелетальной военной помощи и нашей открытости к участию в любой надлежащим образом санкционированной миротворческой миссии в соответствии с уставом ООН", — говорится в заявлении на сайте его офиса главы правительства.
Столица Черногории Подгорица - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Парламент Черногории одобрил участие военных в миссии поддержки Украине
12 июня, 20:35
Премьер добавил, что Дублин продолжит работу с партнерами для поддержки пути Киева к членству в ЕС.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, при появлении иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти силы будут создавать факты на земле.
В прошлом году пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины планирует развернуть там так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР назвали это фактической оккупацией соседней страны.
Военнослужащие у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
ЕС не понимает идею миротворческой миссии на Украине, заявила Жданова
11 апреля, 14:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияИрландияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровДмитрий ПесковООНСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала