Аналитик раскрыла, кому из россиян грозит потеря ипотечного жилья

02:15 02.09.2025
2025-09-02T02:15:00+03:00
2025-09-02T02:15:00+03:00
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Потерять приобретенное по ипотеке жилье рискуют те, кто переоценил свои финансовые возможности, внезапно потерял работу или доход, а также превысил допустимую долговую нагрузку. Во всех этих ситуациях можно найти выход, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.Прежде всего, это реструктуризация — снижение ежемесячного платежа при увеличении срока кредита. Во-вторых, ипотечные каникулы, предполагающие временную отсрочку платежей в случае тяжелых жизненных обстоятельств. Среди них болезнь, снижение дохода, увеличение числа иждивенцев и проживание в зоне ЧС, если имущество утрачено."В последнем случае обратиться за каникулами можно в течение 60 дней. Кроме того, стоит иметь в виду, что долг за этот период не списывается и в дальнейшем его все равно придется выплатить", — предупредила Бочкина.Возможно также рефинансирование — новый кредит на более выгодных условиях в том же или другом банке на погашение старой ипотеки. Крайний вариант — продажа недвижимости, за счет которой задолженность перед банком можно погасить, заключила Бочкина.
© РИА Новости / Пелагия ТихоноваСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Строительство жилья. Архивное фото
