Рейтинг@Mail.ru
Инвестиции ЕС в оборону превысили 100 миллиардов евро - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/investitsii-2039012782.html
Инвестиции ЕС в оборону превысили 100 миллиардов евро
Инвестиции ЕС в оборону превысили 100 миллиардов евро - РИА Новости, 02.09.2025
Инвестиции ЕС в оборону превысили 100 миллиардов евро
Инвестиции стран Евросоюза в оборону в 2024 году превысили 100 миллиардов евро и достигли рекордных значений в 106 миллиардов, говорится в распространенном в... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T09:52:00+03:00
2025-09-02T09:52:00+03:00
в мире
брюссель
европейское оборонное агентство
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Инвестиции стран Евросоюза в оборону в 2024 году превысили 100 миллиардов евро и достигли рекордных значений в 106 миллиардов, говорится в распространенном в Брюсселе докладе Европейского оборонного агентства. "Инвестиции ЕС в оборону достигли рекордного уровня в 2024 году, впервые превысив порог в 100 миллиардов евро и достигнув 106 миллиардов", - говорится в документе. Там отмечается, что на оборонные инвестиции пришлось 31% от общих расходов на оборону, "что является самой большой долей, зафиксированной Европейским оборонным агентством (EDA) с начала сбора данных". В агентстве указали, что такая тенденция совершенно точно сохранится в 2025 году, в результате чего расходы на оборонные инвестиции приблизятся к 130 миллиардам евро.
https://ria.ru/20250313/oborona-2004598647.html
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, европейское оборонное агентство, евросоюз
В мире, Брюссель, Европейское оборонное агентство, Евросоюз
Инвестиции ЕС в оборону превысили 100 миллиардов евро

Инвестиции ЕС в оборону в 2024 году превысили рекордные 100 миллиардов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Инвестиции стран Евросоюза в оборону в 2024 году превысили 100 миллиардов евро и достигли рекордных значений в 106 миллиардов, говорится в распространенном в Брюсселе докладе Европейского оборонного агентства.
"Инвестиции ЕС в оборону достигли рекордного уровня в 2024 году, впервые превысив порог в 100 миллиардов евро и достигнув 106 миллиардов", - говорится в документе.
Там отмечается, что на оборонные инвестиции пришлось 31% от общих расходов на оборону, "что является самой большой долей, зафиксированной Европейским оборонным агентством (EDA) с начала сбора данных".
В агентстве указали, что такая тенденция совершенно точно сохранится в 2025 году, в результате чего расходы на оборонные инвестиции приблизятся к 130 миллиардам евро.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Россия досрочно выиграла войну. Европа оказалась безоружна
13 марта, 08:00
 
В миреБрюссельЕвропейское оборонное агентствоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала