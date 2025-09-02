https://ria.ru/20250902/investitsii-2039012782.html
Инвестиции ЕС в оборону превысили 100 миллиардов евро
2025-09-02T09:52:00+03:00
в мире
брюссель
европейское оборонное агентство
евросоюз
БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Инвестиции стран Евросоюза в оборону в 2024 году превысили 100 миллиардов евро и достигли рекордных значений в 106 миллиардов, говорится в распространенном в Брюсселе докладе Европейского оборонного агентства. "Инвестиции ЕС в оборону достигли рекордного уровня в 2024 году, впервые превысив порог в 100 миллиардов евро и достигнув 106 миллиардов", - говорится в документе. Там отмечается, что на оборонные инвестиции пришлось 31% от общих расходов на оборону, "что является самой большой долей, зафиксированной Европейским оборонным агентством (EDA) с начала сбора данных". В агентстве указали, что такая тенденция совершенно точно сохранится в 2025 году, в результате чего расходы на оборонные инвестиции приблизятся к 130 миллиардам евро.
