В работе саратовских медиков нашли нарушения после видео с инвалидом

САМАРА, 2 сен - РИА Новости. Прокуратура Саратовской области выявила нарушения в действиях медиков скорой помощи после видео, на котором мужчине пришлось самостоятельно ползти на прием в больницу. Ранее ряд местных Telegram-каналов разместил видео, как мужчина-инвалид самостоятельно заползает по ступенькам в приемное отделение больницы. Рядом с ним стоит медик. Очевидцы сообщили, что пациента доставила в больницу скорая помощь. Прокуратура Саратовской области сообщила журналистам, что 30 августа в областную станцию скорой помощи поступил вызов к пациенту с инвалидностью. Прибывшая бригада медиков решила госпитализировать мужчину в Саратовскую областную инфекционную больницу. Подъехав к ней, сотрудники скорой помощи не обеспечили транспортировку инвалида в приемное отделение. "По результатам надзорных мероприятий в действиях медперсонала выявлены нарушения порядка оказания медицинской помощи, выразившиеся в ненадлежащем осуществлении медицинской эвакуации пациента. С целью устранения нарушений прокуратура внесла представление главному врачу Саратовской областной станции скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении надзорного ведомства региона. Сейчас прокуратура также рассматривает вопрос о предъявлении в интересах инвалида иска о возмещении морального вреда. По требованию прокурора Саратовской области Сергея Филипенко все территориальные прокуроры дополнительно проверяют, насколько социальные объекты доступны для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Фактическое устранение нарушений, а также вопрос привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности находится на контроле.

