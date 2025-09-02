Рейтинг@Mail.ru
Жители Москвы выберут имя для малышки-альпаки с фермы на ВДНХ
Хорошие новости
 
11:48 02.09.2025
Жители Москвы выберут имя для малышки-альпаки с фермы на ВДНХ
Жители Москвы выберут имя для малышки-альпаки с фермы на ВДНХ - РИА Новости, 02.09.2025
Жители Москвы выберут имя для малышки-альпаки с фермы на ВДНХ
Юные москвичи на платформе "Активный гражданин - детям" выберут имя для малышки-альпаки с Городской фермы на ВДНХ, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 02.09.2025
хорошие новости
общество
москва
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Юные москвичи на платформе "Активный гражданин - детям" выберут имя для малышки-альпаки с Городской фермы на ВДНХ, сообщается на сайте мэра и правительства. "На платформе "Активный гражданин - детям" открылся опрос, в котором юные жители столицы выберут имя для альпаки, родившейся на Городской ферме ВДНХ 3 августа. Малышка появилась на свет утром. Ее маму зовут Дося, а папу - Берберис. Первые сутки новорожденная почти все время спала, но мама ее будила, чтобы покормить. Сейчас они уже адаптировались к новым условиям и чувствуют себя прекрасно", - говорится в сообщении. Отмечается, что детеныш активно набирает вес, который составляет уже более 10 килограммов. По характеру девочка отличается от своих сестер Шоколадки и Чернички. Окрас у детеныша черный, но, возможно, он немного изменится, когда альпака подрастет. Около шести месяцев она будет питаться молоком, а позже перейдет на рацион взрослого животного. "На выбор юным москвичам предлагают шесть вариантов имени для альпаки: Лада, Бардо, Ночка, Сумак, Инти и Коричка. Принять участие в опросе могут жители столицы в возрасте от шести до 14 лет", - уточняется в сообщении.
москва
общество, москва
Хорошие новости, Общество, Москва
Жители Москвы выберут имя для малышки-альпаки с фермы на ВДНХ

Жители Москвы выберут имя для родившейся 3 августа на ВДНХ альпаки

© Фото : пресс-служба ВДНХАльпака, родившаяся на "Городской ферме" ВДНХ
Альпака, родившаяся на Городской ферме ВДНХ - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Фото : пресс-служба ВДНХ
Альпака, родившаяся на "Городской ферме" ВДНХ
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Юные москвичи на платформе "Активный гражданин - детям" выберут имя для малышки-альпаки с Городской фермы на ВДНХ, сообщается на сайте мэра и правительства.
"На платформе "Активный гражданин - детям" открылся опрос, в котором юные жители столицы выберут имя для альпаки, родившейся на Городской ферме ВДНХ 3 августа. Малышка появилась на свет утром. Ее маму зовут Дося, а папу - Берберис. Первые сутки новорожденная почти все время спала, но мама ее будила, чтобы покормить. Сейчас они уже адаптировались к новым условиям и чувствуют себя прекрасно", - говорится в сообщении.
Дружба агути и воробья - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Ленинградском зоопарке агути Оливер подружился с воробьем
27 августа, 14:46
Отмечается, что детеныш активно набирает вес, который составляет уже более 10 килограммов. По характеру девочка отличается от своих сестер Шоколадки и Чернички. Окрас у детеныша черный, но, возможно, он немного изменится, когда альпака подрастет. Около шести месяцев она будет питаться молоком, а позже перейдет на рацион взрослого животного.
"На выбор юным москвичам предлагают шесть вариантов имени для альпаки: Лада, Бардо, Ночка, Сумак, Инти и Коричка. Принять участие в опросе могут жители столицы в возрасте от шести до 14 лет", - уточняется в сообщении.
Бинтуронг в Зоосаде Деда Мороза - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Пара бинтуронгов поселилась в вотчине Деда Мороза
28 августа, 11:17
 
Хорошие новости Общество Москва
 
 
