Жители Москвы выберут имя для малышки-альпаки с фермы на ВДНХ

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Юные москвичи на платформе "Активный гражданин - детям" выберут имя для малышки-альпаки с Городской фермы на ВДНХ, сообщается на сайте мэра и правительства. "На платформе "Активный гражданин - детям" открылся опрос, в котором юные жители столицы выберут имя для альпаки, родившейся на Городской ферме ВДНХ 3 августа. Малышка появилась на свет утром. Ее маму зовут Дося, а папу - Берберис. Первые сутки новорожденная почти все время спала, но мама ее будила, чтобы покормить. Сейчас они уже адаптировались к новым условиям и чувствуют себя прекрасно", - говорится в сообщении. Отмечается, что детеныш активно набирает вес, который составляет уже более 10 килограммов. По характеру девочка отличается от своих сестер Шоколадки и Чернички. Окрас у детеныша черный, но, возможно, он немного изменится, когда альпака подрастет. Около шести месяцев она будет питаться молоком, а позже перейдет на рацион взрослого животного. "На выбор юным москвичам предлагают шесть вариантов имени для альпаки: Лада, Бардо, Ночка, Сумак, Инти и Коричка. Принять участие в опросе могут жители столицы в возрасте от шести до 14 лет", - уточняется в сообщении.

