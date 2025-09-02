Рейтинг@Mail.ru
Россия вдвое сократила импорт японского кофе и чая - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/import-2039003508.html
Россия вдвое сократила импорт японского кофе и чая
Россия вдвое сократила импорт японского кофе и чая - РИА Новости, 02.09.2025
Россия вдвое сократила импорт японского кофе и чая
Россия в июле заметно сократила импорт кофе и чая из Японии - в 2,4 и почти в 2 раза соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T09:00:00+03:00
2025-09-02T09:00:00+03:00
экономика
россия
япония
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982726286_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fb5da4092fdd5f0afeda95daf88535aa.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия в июле заметно сократила импорт кофе и чая из Японии - в 2,4 и почти в 2 раза соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные японской таможни, которые изучило РИА Новости. Так, в июле этого года РФ импортировала из Страны восходящего солнца кофе на 122,8 тысячи долларов - это в 2,4 раза меньше середины лета прошлого года. Так же значительно просели покупки японского чая - почти вдвое, до 105 тысяч долларов. При этом Россия является довольно заметным покупателем бодрящего напитка у Японии - в июле страна приобрела 5,4% японского экспорта такой продукции. Доля покупок чая заметно ниже - менее 1% в поставках из Японии. Гораздо активнее японский чай импортируют соседи по азиатскому региону, США и Европа - в частности, Германия и Великобритания.
https://ria.ru/20250420/kofe-2012417648.html
россия
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982726286_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_3515628a430ee520c2f16aaf68d740fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, япония, сша
Экономика, Россия, Япония, США
Россия вдвое сократила импорт японского кофе и чая

Россия в июле сократила импорт кофе и чая из Японии в 2,4 раза

© iStock.com / 4kodiakЗеленый чай
Зеленый чай - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© iStock.com / 4kodiak
Зеленый чай. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия в июле заметно сократила импорт кофе и чая из Японии - в 2,4 и почти в 2 раза соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные японской таможни, которые изучило РИА Новости.
Так, в июле этого года РФ импортировала из Страны восходящего солнца кофе на 122,8 тысячи долларов - это в 2,4 раза меньше середины лета прошлого года. Так же значительно просели покупки японского чая - почти вдвое, до 105 тысяч долларов.
При этом Россия является довольно заметным покупателем бодрящего напитка у Японии - в июле страна приобрела 5,4% японского экспорта такой продукции. Доля покупок чая заметно ниже - менее 1% в поставках из Японии.
Гораздо активнее японский чай импортируют соседи по азиатскому региону, США и Европа - в частности, Германия и Великобритания.
Кофейные зерна - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Бизнесмен назвал российский рынок многообещающим для поставщиков кофе
20 апреля, 21:17
 
ЭкономикаРоссияЯпонияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала