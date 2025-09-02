https://ria.ru/20250902/import-2039003508.html

Россия вдвое сократила импорт японского кофе и чая

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия в июле заметно сократила импорт кофе и чая из Японии - в 2,4 и почти в 2 раза соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные японской таможни, которые изучило РИА Новости. Так, в июле этого года РФ импортировала из Страны восходящего солнца кофе на 122,8 тысячи долларов - это в 2,4 раза меньше середины лета прошлого года. Так же значительно просели покупки японского чая - почти вдвое, до 105 тысяч долларов. При этом Россия является довольно заметным покупателем бодрящего напитка у Японии - в июле страна приобрела 5,4% японского экспорта такой продукции. Доля покупок чая заметно ниже - менее 1% в поставках из Японии. Гораздо активнее японский чай импортируют соседи по азиатскому региону, США и Европа - в частности, Германия и Великобритания.

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

