Российские бойцы уничтожили группу националистов "Азова"* в ДНР

2025-09-02T11:13:00+03:00

2025-09-02T11:13:00+03:00

2025-09-02T11:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сша

россия

вооруженные силы украины

безопасность

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Российские бойцы уничтожили 17 националистов бригады "Азов"* и две бронемашины производства США в районе Глущенково в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Почти взвод боевиков ВСУ из нацистской 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов"* уничтожен бойцами группировки войск "Запад" в районе населенного пункта Глущенково в ДНР. Противник пытался контратаковать наши позиции, но был уничтожен сам. В ходе боя было ликвидировано 17 нацистов и две бронемашины американского производства MaxxPro", - сказал собеседник агентства.Видео, запечатлевшее ликвидированных нацистов "Азова"*, передано в распоряжение агентства.* террористическая организация, запрещена в РФ.

