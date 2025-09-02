Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы уничтожили группу националистов "Азова"* в ДНР - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:13 02.09.2025 (обновлено: 11:51 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/gruppa-2039029451.html
Российские бойцы уничтожили группу националистов "Азова"* в ДНР
Российские бойцы уничтожили группу националистов "Азова"* в ДНР - РИА Новости, 02.09.2025
Российские бойцы уничтожили группу националистов "Азова"* в ДНР
Российские бойцы уничтожили 17 националистов бригады "Азов"* и две бронемашины производства США в районе Глущенково в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T11:13:00+03:00
2025-09-02T11:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сша
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039035220_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_107aab3da795c1874bcb1c8dde851755.jpg
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Российские бойцы уничтожили 17 националистов бригады "Азов"* и две бронемашины производства США в районе Глущенково в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Почти взвод боевиков ВСУ из нацистской 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов"* уничтожен бойцами группировки войск "Запад" в районе населенного пункта Глущенково в ДНР. Противник пытался контратаковать наши позиции, но был уничтожен сам. В ходе боя было ликвидировано 17 нацистов и две бронемашины американского производства MaxxPro", - сказал собеседник агентства.Видео, запечатлевшее ликвидированных нацистов "Азова"*, передано в распоряжение агентства.* террористическая организация, запрещена в РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Националисты "Азова"*, уничтоженные российскими бойцами в районе Глущенково в ДНР
Российские бойцы уничтожили 17 националистов "Азова"* и две бронемашины производства США в районе Глущенково в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах. *организация признана террористической и запрещена в России
2025-09-02T11:13
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039035220_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9e59ca39a70750357d7a25882c337aa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, сша, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские бойцы уничтожили группу националистов "Азова"* в ДНР

ВС РФ уничтожили 17 боевиков "Азова" и 2 бронемашины около Глущенково в ДНР

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Российские бойцы уничтожили 17 националистов бригады "Азов"* и две бронемашины производства США в районе Глущенково в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Почти взвод боевиков ВСУ из нацистской 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов"* уничтожен бойцами группировки войск "Запад" в районе населенного пункта Глущенково в ДНР. Противник пытался контратаковать наши позиции, но был уничтожен сам. В ходе боя было ликвидировано 17 нацистов и две бронемашины американского производства MaxxPro", - сказал собеседник агентства.
Видео, запечатлевшее ликвидированных нацистов "Азова"*, передано в распоряжение агентства.
* террористическая организация, запрещена в РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала