https://ria.ru/20250902/gruppa-2039029451.html
Российские бойцы уничтожили группу националистов "Азова"* в ДНР
Российские бойцы уничтожили группу националистов "Азова"* в ДНР - РИА Новости, 02.09.2025
Российские бойцы уничтожили группу националистов "Азова"* в ДНР
Российские бойцы уничтожили 17 националистов бригады "Азов"* и две бронемашины производства США в районе Глущенково в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T11:13:00+03:00
2025-09-02T11:13:00+03:00
2025-09-02T11:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сша
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039035220_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_107aab3da795c1874bcb1c8dde851755.jpg
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Российские бойцы уничтожили 17 националистов бригады "Азов"* и две бронемашины производства США в районе Глущенково в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Почти взвод боевиков ВСУ из нацистской 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов"* уничтожен бойцами группировки войск "Запад" в районе населенного пункта Глущенково в ДНР. Противник пытался контратаковать наши позиции, но был уничтожен сам. В ходе боя было ликвидировано 17 нацистов и две бронемашины американского производства MaxxPro", - сказал собеседник агентства.Видео, запечатлевшее ликвидированных нацистов "Азова"*, передано в распоряжение агентства.* террористическая организация, запрещена в РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039035220_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9e59ca39a70750357d7a25882c337aa5.jpg
Националисты "Азова"*, уничтоженные российскими бойцами в районе Глущенково в ДНР
Российские бойцы уничтожили 17 националистов "Азова"* и две бронемашины производства США в районе Глущенково в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
*организация признана террористической и запрещена в России
2025-09-02T11:13
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сша, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские бойцы уничтожили группу националистов "Азова"* в ДНР
ВС РФ уничтожили 17 боевиков "Азова" и 2 бронемашины около Глущенково в ДНР