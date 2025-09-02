https://ria.ru/20250902/gosduma-2039168475.html

В Госдуме предложили создать "зеленый коридор" для ввоза детских лекарств

В Госдуме предложили создать "зеленый коридор" для ввоза детских лекарств

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова, Ксения Горячева и Сардана Авксентьева направили обращение главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением создать "зеленый коридор" для ввоза детских лекарств, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаю закрепить в постановлении правительства Российской Федерации № 853 (Об утверждении правил ввоза лекарственных средств для медицинского применения в Российскую Федерацию и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации) норму о введении "зелёного коридора" при ввозе детских лекарственных препаратов", - сказано в документе. Также подчеркивается, что введение данной нормы позволит закрепить ускоренный и приоритетный порядок ввоза жизненно необходимых и дефицитных лекарственных препаратов для детей, что устранит существующие административные барьеры, обеспечит своевременность терапии и станет дополнительной гарантией реализации конституционных прав ребёнка. Предлагается внести следующие изменения: для партий жизненно необходимых детских препаратов и препаратов для лечения редких заболеваний, вводится приоритетный порядок оформления — "зелёный коридор"; по таким лекарствам Минздрав обязан выдать заключение в срок до двух рабочих дней, а Федеральная таможенная служба — обеспечить их выпуск без задержек; перечень этих препаратов будет формироваться и ежеквартально обновляться Минздравом России. По мнению авторов инициативы, выделение особого приоритетного режима для поставок препаратов детского назначения является эффективным инструментом снижения рисков и предотвращения прерывания курсов терапии, особое значение инициатива имеет в условиях ограниченного числа производителей редких и орфанных препаратов. "В силу высокой специфичности и дефицита таких средств любые задержки на стадии оформления и ввоза ведут к существенным социальным последствиям, включая угрозу утраты достигнутого терапевтического эффекта. Введение "зелёного коридора" позволит выстроить устойчивую и предсказуемую систему обеспечения детей необходимыми лекарствами независимо от сложности логистики и международной обстановки", - отмечается в документе. Также прописано, что реализация предложенных поправок будет укреплять доверие граждан к системе здравоохранения и деятельности государства в целом, это станет показателем реальной социальной направленности государственной политики и действенной защиты интересов детей как наиболее уязвимой категории населения. "Прошу министерство здравоохранения Российской Федерации рассмотреть данное предложение и при согласии подготовить проект изменений в постановление правительства Российской Федерации № 853 в предложенной редакции", - говорится в документе. -0-

