Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили введение пробного безвизового режима с Китаем - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/gosduma-2039124724.html
В Госдуме оценили введение пробного безвизового режима с Китаем
В Госдуме оценили введение пробного безвизового режима с Китаем - РИА Новости, 02.09.2025
В Госдуме оценили введение пробного безвизового режима с Китаем
Введенный на год эксперимент с пробным 30-дневным безвизовым режимом по обычному загранпаспорту между РФ и КНР пройдет успешно и будет расширен, считает первый... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T15:15:00+03:00
2025-09-02T15:15:00+03:00
китай
россия
надежда школкина
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324811_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_ca86798dea48c749363885d99777ac2d.jpg
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Введенный на год эксперимент с пробным 30-дневным безвизовым режимом по обычному загранпаспорту между РФ и КНР пройдет успешно и будет расширен, считает первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина. Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. "Полагаю, что эксперимент пройдёт успешно и он будет расширен как с точки зрения сроков пребывания, так и в отношении категорий граждан, так как интерес туристов путешествовать по нашим странам увеличивается с каждым годом", - сказала Школкина журналистам. Она отметила, что в мире существует много форм дипломатии, в том числе туристическая, которая, на ее взгляд, является одной из самых эффективных, поскольку именно в рамках туристических поездок люди узнают много интересного и познавательного, знакомятся с людьми принимающей страны, культурой и традициями, позволяющими воочию нарисовать "портрет" местных жителей и в целом составить впечатление о стране, ведь нет ничего более эффективного и объединяющего, чем человеческое общение. "Именно на взаимных отношениях в последнее время строится диалог между Россией и Китаем, ведутся переговоры по разным направлениям сотрудничества, в том числе и по туристскому. Поэтому нет ничего удивительного, что Китай ввёл безвизовый режим для российских граждан, пусть для начала только на 30 дней", - добавила депутат.
https://ria.ru/20250902/rst-2039101626.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324811_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_de805cd93037466758990af2fbcc016b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, надежда школкина, госдума рф
Китай, Россия, Надежда Школкина, Госдума РФ
В Госдуме оценили введение пробного безвизового режима с Китаем

Школкина: безвизовый режим с Китаем будет расширен после успешного эксперимента

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги Росиии и Китая
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Флаги Росиии и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Введенный на год эксперимент с пробным 30-дневным безвизовым режимом по обычному загранпаспорту между РФ и КНР пройдет успешно и будет расширен, считает первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина.
Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.
"Полагаю, что эксперимент пройдёт успешно и он будет расширен как с точки зрения сроков пребывания, так и в отношении категорий граждан, так как интерес туристов путешествовать по нашим странам увеличивается с каждым годом", - сказала Школкина журналистам.
Она отметила, что в мире существует много форм дипломатии, в том числе туристическая, которая, на ее взгляд, является одной из самых эффективных, поскольку именно в рамках туристических поездок люди узнают много интересного и познавательного, знакомятся с людьми принимающей страны, культурой и традициями, позволяющими воочию нарисовать "портрет" местных жителей и в целом составить впечатление о стране, ведь нет ничего более эффективного и объединяющего, чем человеческое общение.
"Именно на взаимных отношениях в последнее время строится диалог между Россией и Китаем, ведутся переговоры по разным направлениям сотрудничества, в том числе и по туристскому. Поэтому нет ничего удивительного, что Китай ввёл безвизовый режим для российских граждан, пусть для начала только на 30 дней", - добавила депутат.
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В РСТ оценили туристическую инфраструктуру России
Вчера, 14:28
 
КитайРоссияНадежда ШколкинаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала