В Госдуме оценили введение пробного безвизового режима с Китаем

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Введенный на год эксперимент с пробным 30-дневным безвизовым режимом по обычному загранпаспорту между РФ и КНР пройдет успешно и будет расширен, считает первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина. Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. "Полагаю, что эксперимент пройдёт успешно и он будет расширен как с точки зрения сроков пребывания, так и в отношении категорий граждан, так как интерес туристов путешествовать по нашим странам увеличивается с каждым годом", - сказала Школкина журналистам. Она отметила, что в мире существует много форм дипломатии, в том числе туристическая, которая, на ее взгляд, является одной из самых эффективных, поскольку именно в рамках туристических поездок люди узнают много интересного и познавательного, знакомятся с людьми принимающей страны, культурой и традициями, позволяющими воочию нарисовать "портрет" местных жителей и в целом составить впечатление о стране, ведь нет ничего более эффективного и объединяющего, чем человеческое общение. "Именно на взаимных отношениях в последнее время строится диалог между Россией и Китаем, ведутся переговоры по разным направлениям сотрудничества, в том числе и по туристскому. Поэтому нет ничего удивительного, что Китай ввёл безвизовый режим для российских граждан, пусть для начала только на 30 дней", - добавила депутат.

