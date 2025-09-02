Рейтинг@Mail.ru
14:35 02.09.2025
В Госдуме предложили проинспектировать школьные маршруты
общество
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова, Сардана Авксентьева и Сангаджи Тарбаев направили обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением внепланово проинспектировать школьные маршруты, которые были определены как опасные, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем необходимым инициировать внеплановые инспекции тех школьных маршрутов, которые уже были определены как потенциально опасные", - сказано в документе. По мнению авторов инициативы, такой подход позволит сфокусировать ресурсы на самых проблемных точках, зафиксировать нарушения и обязать ответственных лиц обеспечить необходимый уровень безопасности. Отмечается, что тысячи детей ежедневно вынуждены идти в школу по неосвещенным улицам, переходить дороги в неустановленных местах из-за отсутствия переходов или двигаться по обочинам проезжей части из-за отсутствия тротуаров. Также подчеркивается, что работа по обустройству дорог у школ зачастую носит реактивный характер и начинается только после обращений граждан или произошедших инцидентов, а не на упреждение, поэтому уже собранные данные о конкретных опасных участках требуют незамедлительной реакции со стороны уполномоченных органов. "Просим вас... поручить Главному управлению по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России во взаимодействии с региональными властями и представителями общественности провести целевые инспекции опасных и неосвещенных школьных маршрутов на основе данных общественного мониторинга и обращений граждан, и проинформировать о результатах проведенной работы и принятых мерах", - говорится в документе.
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), госдума рф, партия "новые люди"
Здание Государственной думы России. Архивное фото
