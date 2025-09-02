https://ria.ru/20250902/gosduma-2038976420.html

В Госдуме прокомментировали запрет рекламы в Instagram*

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Говорить о серьезных потерях для блогеров из-за запрета рекламы в Instagram* в корне неверно, так как основные рекламные бюджеты переместились в Telegram, "ВКонтакте" и "Дзен", рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые поправки к закону о рекламе, которые прямо запрещают распространение рекламы на интернет-ресурсах организаций, деятельность которых признана нежелательной, экстремистской или террористической, а также на площадках, доступ к которым ограничен. Депутат отметил, что запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных организаций - это важный шаг для защиты российского информационного пространства. По его словам, нормы закона направлены не на ограничение блогеров, а на обеспечение безопасности пользователей и прозрачности рынка рекламы в интернете. "Сегодня российские авторы и рекламодатели уже во многом перестроили свою работу. Основные рекламные бюджеты переместились в Telegram, "ВКонтакте" и "Дзен". Эти платформы предоставляют блогерам все возможности для продвижения, а пользователям при этом не надо включать вредоносный VPN, чтобы узнать о новых продуктах, услугах и других вещах, которые оказываются в фокусе рекламораспространителей. Поэтому говорить о серьезных потерях для блогеров в корне неверно", - подчеркнул депутат. Немкин отметил, что отечественные площадки активно развиваются, внедряют новые рекламные форматы и механики монетизации, а аудитория пользователей постепенно привыкает к этим инструментам. "Это создает условия для честной конкуренции и роста отечественной цифровой экономики. В результате выиграют все: блогеры получат новые каналы для заработка, рекламодатели - прозрачные и безопасные механизмы продвижения, а пользователи - качественный контент в пределах российской юрисдикции. Этот процесс точно укрепит цифровой суверенитет нашей страны и сделает рынок более устойчивым к внешним угрозам", - заключил он.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

