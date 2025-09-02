https://ria.ru/20250902/gosduma-2038976420.html
В Госдуме прокомментировали запрет рекламы в Instagram*
В Госдуме прокомментировали запрет рекламы в Instagram* - РИА Новости, 02.09.2025
В Госдуме прокомментировали запрет рекламы в Instagram*
Говорить о серьезных потерях для блогеров из-за запрета рекламы в Instagram* в корне неверно, так как основные рекламные бюджеты переместились в Telegram,... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T03:53:00+03:00
2025-09-02T03:53:00+03:00
2025-09-02T03:53:00+03:00
россия
антон немкин (депутат)
telegram
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7c257ef295186def5a039589207c9cd6.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Говорить о серьезных потерях для блогеров из-за запрета рекламы в Instagram* в корне неверно, так как основные рекламные бюджеты переместились в Telegram, "ВКонтакте" и "Дзен", рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые поправки к закону о рекламе, которые прямо запрещают распространение рекламы на интернет-ресурсах организаций, деятельность которых признана нежелательной, экстремистской или террористической, а также на площадках, доступ к которым ограничен. Депутат отметил, что запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных организаций - это важный шаг для защиты российского информационного пространства. По его словам, нормы закона направлены не на ограничение блогеров, а на обеспечение безопасности пользователей и прозрачности рынка рекламы в интернете. "Сегодня российские авторы и рекламодатели уже во многом перестроили свою работу. Основные рекламные бюджеты переместились в Telegram, "ВКонтакте" и "Дзен". Эти платформы предоставляют блогерам все возможности для продвижения, а пользователям при этом не надо включать вредоносный VPN, чтобы узнать о новых продуктах, услугах и других вещах, которые оказываются в фокусе рекламораспространителей. Поэтому говорить о серьезных потерях для блогеров в корне неверно", - подчеркнул депутат. Немкин отметил, что отечественные площадки активно развиваются, внедряют новые рекламные форматы и механики монетизации, а аудитория пользователей постепенно привыкает к этим инструментам. "Это создает условия для честной конкуренции и роста отечественной цифровой экономики. В результате выиграют все: блогеры получат новые каналы для заработка, рекламодатели - прозрачные и безопасные механизмы продвижения, а пользователи - качественный контент в пределах российской юрисдикции. Этот процесс точно укрепит цифровой суверенитет нашей страны и сделает рынок более устойчивым к внешним угрозам", - заключил он.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250821/sud-2036872140.html
https://ria.ru/20250227/meta-2001896589.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_1e6ce330dd730dc2d9c84941a1ef1b89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон немкин (депутат), telegram, госдума рф, общество
Россия, Антон Немкин (депутат), Telegram, Госдума РФ, Общество
В Госдуме прокомментировали запрет рекламы в Instagram*
Депутат Немкин: блогеры не потеряют доходы из-за запрета на рекламу в Instagram
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Говорить о серьезных потерях для блогеров из-за запрета рекламы в Instagram* в корне неверно, так как основные рекламные бюджеты переместились в Telegram, "ВКонтакте" и "Дзен", рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые поправки к закону о рекламе, которые прямо запрещают распространение рекламы на интернет-ресурсах организаций, деятельность которых признана нежелательной, экстремистской или террористической, а также на площадках, доступ к которым ограничен.
Депутат отметил, что запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных организаций - это важный шаг для защиты российского информационного пространства. По его словам, нормы закона направлены не на ограничение блогеров, а на обеспечение безопасности пользователей и прозрачности рынка рекламы в интернете.
"Сегодня российские авторы и рекламодатели уже во многом перестроили свою работу. Основные рекламные бюджеты переместились в Telegram
, "ВКонтакте" и "Дзен". Эти платформы предоставляют блогерам все возможности для продвижения, а пользователям при этом не надо включать вредоносный VPN, чтобы узнать о новых продуктах, услугах и других вещах, которые оказываются в фокусе рекламораспространителей. Поэтому говорить о серьезных потерях для блогеров в корне неверно", - подчеркнул депутат.
Немкин
отметил, что отечественные площадки активно развиваются, внедряют новые рекламные форматы и механики монетизации, а аудитория пользователей постепенно привыкает к этим инструментам. "Это создает условия для честной конкуренции и роста отечественной цифровой экономики. В результате выиграют все: блогеры получат новые каналы для заработка, рекламодатели - прозрачные и безопасные механизмы продвижения, а пользователи - качественный контент в пределах российской юрисдикции. Этот процесс точно укрепит цифровой суверенитет нашей страны и сделает рынок более устойчивым к внешним угрозам", - заключил он.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.