ВСУ атаковали Горловку 27 раз за сутки

ВСУ атаковали Горловку 27 раз за сутки

Многоквартирные дома и гражданский автомобиль получили повреждения в результате атак украинских беспилотников по Горловке во вторник, сообщило управление...

ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Многоквартирные дома и гражданский автомобиль получили повреждения в результате атак украинских беспилотников по Горловке во вторник, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. По данным управления, ВСУ с начала суток 27 раз атаковали территорию Горловки при помощи БПЛА-камикадзе и трижды сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников. "По оперативным линиям управления... за 2 сентября по состоянию на 22.30 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: Горловка... многоквартирный дом по улице Бессонова, гражданский автомобиль... многоквартирный дом по улице 60 лет СССР", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

2025

