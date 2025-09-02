Рейтинг@Mail.ru
Украинский беспилотник нанес удар по жилому дому в Горловке
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:03 02.09.2025
Украинский беспилотник нанес удар по жилому дому в Горловке
ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Украинский беспилотник нанес удар по многоквартирному дому в жилом массиве в Калининском районе Горловки в ДНР, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько. "Дрон вооруженных формирований Украины нанес удар по одному из многоквартирных домов в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки). Повреждено автотранспортное средство одного из коммунальных предприятий", - написал Приходько в своем Telegram-канале, добавив, что обошлось без пострадавших. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило в своем Telegram-канале, что во вторник украинские войска многократно атаковали Горловку с применением артиллерии и беспилотников, так с 8.05 до 13.00 мск по городу выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров и шесть беспилотников-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Украинский беспилотник нанес удар по многоквартирному дому в жилом массиве в Калининском районе Горловки в ДНР, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Дрон вооруженных формирований Украины нанес удар по одному из многоквартирных домов в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки). Повреждено автотранспортное средство одного из коммунальных предприятий", - написал Приходько в своем Telegram-канале, добавив, что обошлось без пострадавших.
Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило в своем Telegram-канале, что во вторник украинские войска многократно атаковали Горловку с применением артиллерии и беспилотников, так с 8.05 до 13.00 мск по городу выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров и шесть беспилотников-камикадзе.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.09.2025
Вчера, 14:27
 
