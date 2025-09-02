https://ria.ru/20250902/gorlovka-2039118959.html

Украинский беспилотник нанес удар по жилому дому в Горловке

ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Украинский беспилотник нанес удар по многоквартирному дому в жилом массиве в Калининском районе Горловки в ДНР, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько. "Дрон вооруженных формирований Украины нанес удар по одному из многоквартирных домов в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки). Повреждено автотранспортное средство одного из коммунальных предприятий", - написал Приходько в своем Telegram-канале, добавив, что обошлось без пострадавших. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило в своем Telegram-канале, что во вторник украинские войска многократно атаковали Горловку с применением артиллерии и беспилотников, так с 8.05 до 13.00 мск по городу выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров и шесть беспилотников-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

