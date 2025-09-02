https://ria.ru/20250902/gorlovka-2039118959.html
Украинский беспилотник нанес удар по жилому дому в Горловке
Украинский беспилотник нанес удар по жилому дому в Горловке - РИА Новости, 02.09.2025
Украинский беспилотник нанес удар по жилому дому в Горловке
Украинский беспилотник нанес удар по многоквартирному дому в жилом массиве в Калининском районе Горловки в ДНР, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T15:03:00+03:00
2025-09-02T15:03:00+03:00
2025-09-02T15:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Украинский беспилотник нанес удар по многоквартирному дому в жилом массиве в Калининском районе Горловки в ДНР, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько. "Дрон вооруженных формирований Украины нанес удар по одному из многоквартирных домов в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки). Повреждено автотранспортное средство одного из коммунальных предприятий", - написал Приходько в своем Telegram-канале, добавив, что обошлось без пострадавших. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило в своем Telegram-канале, что во вторник украинские войска многократно атаковали Горловку с применением артиллерии и беспилотников, так с 8.05 до 13.00 мск по городу выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров и шесть беспилотников-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250902/spetsoperatsiya-2039092339.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
Украинский беспилотник нанес удар по жилому дому в Горловке
ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в Калининском районе Горловки