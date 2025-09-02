https://ria.ru/20250902/glavy-2039154077.html

Главы МВД России и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Главы МВД России и КНДР Владимир Колокольцев и Пан Ду Соб подписали в Москве межведомственное соглашение о сотрудничестве, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Владимир Колокольцев и Пан Ду Соб подписали межведомственное соглашение о сотрудничестве. Стороны выразили уверенность, что оно станет отправной точкой для дальнейшего совершенствования правовой базы взаимодействия двух ведомств, которое переходит на качественно новый уровень", - сказала Волк. По ее словам, на рабочей встрече в Москве Колокольцев отметил, что сотрудничество по вопросам безопасности между двумя государствами с учетом геополитической обстановки приобрело ключевое значение. Среди приоритетных направлений взаимодействия правоохранителей двух стран Колокольцев назвал борьбу с транснациональной организованной преступностью, включая розыск лиц, противодействие угрозам экстремистского и террористического характера, пресечение фактов незаконного оборота наркотиков, торговли людьми.

