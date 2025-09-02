Рейтинг@Mail.ru
Главы МВД России и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 02.09.2025
16:05 02.09.2025
Главы МВД России и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве
Главы МВД России и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве
в мире
москва
кндр (северная корея)
владимир колокольцев
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Главы МВД России и КНДР Владимир Колокольцев и Пан Ду Соб подписали в Москве межведомственное соглашение о сотрудничестве, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Владимир Колокольцев и Пан Ду Соб подписали межведомственное соглашение о сотрудничестве. Стороны выразили уверенность, что оно станет отправной точкой для дальнейшего совершенствования правовой базы взаимодействия двух ведомств, которое переходит на качественно новый уровень", - сказала Волк. По ее словам, на рабочей встрече в Москве Колокольцев отметил, что сотрудничество по вопросам безопасности между двумя государствами с учетом геополитической обстановки приобрело ключевое значение. Среди приоритетных направлений взаимодействия правоохранителей двух стран Колокольцев назвал борьбу с транснациональной организованной преступностью, включая розыск лиц, противодействие угрозам экстремистского и террористического характера, пресечение фактов незаконного оборота наркотиков, торговли людьми.
в мире, москва, кндр (северная корея), владимир колокольцев, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В мире, Москва, КНДР (Северная Корея), Владимир Колокольцев, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Главы МВД России и КНДР Владимир Колокольцев и Пан Ду Соб подписали в Москве межведомственное соглашение о сотрудничестве, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Владимир Колокольцев и Пан Ду Соб подписали межведомственное соглашение о сотрудничестве. Стороны выразили уверенность, что оно станет отправной точкой для дальнейшего совершенствования правовой базы взаимодействия двух ведомств, которое переходит на качественно новый уровень", - сказала Волк.
По ее словам, на рабочей встрече в Москве Колокольцев отметил, что сотрудничество по вопросам безопасности между двумя государствами с учетом геополитической обстановки приобрело ключевое значение.
Среди приоритетных направлений взаимодействия правоохранителей двух стран Колокольцев назвал борьбу с транснациональной организованной преступностью, включая розыск лиц, противодействие угрозам экстремистского и террористического характера, пресечение фактов незаконного оборота наркотиков, торговли людьми.
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Россия и КНДР подписали документ о торговом и техническом сотрудничестве
21 ноября 2024, 05:51
 
В миреМоскваКНДР (Северная Корея)Владимир КолокольцевИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
