В "Роснедрах" предрекли рост вложений угольных компаний в геологоразведку

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Объем вложений угольных компаний РФ в геологоразведку, как ожидается, вырастет на 3-4% в 2025 году, сообщил глава Роснедр Олег Казанов в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). "Все последние годы финансовые вложения угольщиков в геологоразведку были примерно на одном уровне, чуть больше 3 миллиардов рублей. Обычно порядка 3,2-3,3 миллиарда. Мы опрашиваем недропользователей, и, по ожиданиям, в этом году объем вложений будет примерно на 3-4% выше, чем в предыдущем", - сказал он. Казанов добавил, что снижения не прогнозируется, потому что угольный бизнес в России очень большой - суммарная выручка составляет около 2 триллионов рублей. "По итогам 2025 года, она, наверное, будет несколько меньше, но на этом фоне 3 миллиарда рублей существенного влияния не имеют. При этом значение геологоразведки очень велико, потому что она обеспечивает дальнейшее существование предприятий", - добавил Казанов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

