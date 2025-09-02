Рейтинг@Mail.ru
02:22 02.09.2025 (обновлено: 02:23 02.09.2025)
В "Роснедрах" предрекли рост вложений угольных компаний в геологоразведку
экономика
россия
владивосток
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Объем вложений угольных компаний РФ в геологоразведку, как ожидается, вырастет на 3-4% в 2025 году, сообщил глава Роснедр Олег Казанов в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). "Все последние годы финансовые вложения угольщиков в геологоразведку были примерно на одном уровне, чуть больше 3 миллиардов рублей. Обычно порядка 3,2-3,3 миллиарда. Мы опрашиваем недропользователей, и, по ожиданиям, в этом году объем вложений будет примерно на 3-4% выше, чем в предыдущем", - сказал он. Казанов добавил, что снижения не прогнозируется, потому что угольный бизнес в России очень большой - суммарная выручка составляет около 2 триллионов рублей. "По итогам 2025 года, она, наверное, будет несколько меньше, но на этом фоне 3 миллиарда рублей существенного влияния не имеют. При этом значение геологоразведки очень велико, потому что она обеспечивает дальнейшее существование предприятий", - добавил Казанов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
экономика, россия, владивосток, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Россия, Владивосток, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ)
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУгольный разрез Бородинский им. М.И. Щадова
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Угольный разрез Бородинский им. М.И. Щадова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Объем вложений угольных компаний РФ в геологоразведку, как ожидается, вырастет на 3-4% в 2025 году, сообщил глава Роснедр Олег Казанов в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Все последние годы финансовые вложения угольщиков в геологоразведку были примерно на одном уровне, чуть больше 3 миллиардов рублей. Обычно порядка 3,2-3,3 миллиарда. Мы опрашиваем недропользователей, и, по ожиданиям, в этом году объем вложений будет примерно на 3-4% выше, чем в предыдущем", - сказал он.
Казанов добавил, что снижения не прогнозируется, потому что угольный бизнес в России очень большой - суммарная выручка составляет около 2 триллионов рублей.
"По итогам 2025 года, она, наверное, будет несколько меньше, но на этом фоне 3 миллиарда рублей существенного влияния не имеют. При этом значение геологоразведки очень велико, потому что она обеспечивает дальнейшее существование предприятий", - добавил Казанов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
ЭкономикаРоссияВладивостокФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)Дальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
