https://ria.ru/20250902/geologorazvedka-2038972260.html
В "Роснедрах" предрекли рост вложений угольных компаний в геологоразведку
В "Роснедрах" предрекли рост вложений угольных компаний в геологоразведку - РИА Новости, 02.09.2025
В "Роснедрах" предрекли рост вложений угольных компаний в геологоразведку
Объем вложений угольных компаний РФ в геологоразведку, как ожидается, вырастет на 3-4% в 2025 году, сообщил глава Роснедр Олег Казанов в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T02:22:00+03:00
2025-09-02T02:22:00+03:00
2025-09-02T02:23:00+03:00
экономика
россия
владивосток
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909466295_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_a08f0f92115d4c5fedd95ca62d568e7e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Объем вложений угольных компаний РФ в геологоразведку, как ожидается, вырастет на 3-4% в 2025 году, сообщил глава Роснедр Олег Казанов в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). "Все последние годы финансовые вложения угольщиков в геологоразведку были примерно на одном уровне, чуть больше 3 миллиардов рублей. Обычно порядка 3,2-3,3 миллиарда. Мы опрашиваем недропользователей, и, по ожиданиям, в этом году объем вложений будет примерно на 3-4% выше, чем в предыдущем", - сказал он. Казанов добавил, что снижения не прогнозируется, потому что угольный бизнес в России очень большой - суммарная выручка составляет около 2 триллионов рублей. "По итогам 2025 года, она, наверное, будет несколько меньше, но на этом фоне 3 миллиарда рублей существенного влияния не имеют. При этом значение геологоразведки очень велико, потому что она обеспечивает дальнейшее существование предприятий", - добавил Казанов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250530/ugol-2019962837.html
https://ria.ru/20250618/rosnedra-2023459997.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909466295_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9397006cca4df21b2b68086f2678a791.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владивосток, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Россия, Владивосток, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ)
В "Роснедрах" предрекли рост вложений угольных компаний в геологоразведку
Вложения угольных компаний в геологоразведку вырастут на три-четыре процента
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Объем вложений угольных компаний РФ в геологоразведку, как ожидается, вырастет на 3-4% в 2025 году, сообщил глава Роснедр Олег Казанов в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Все последние годы финансовые вложения угольщиков в геологоразведку были примерно на одном уровне, чуть больше 3 миллиардов рублей. Обычно порядка 3,2-3,3 миллиарда. Мы опрашиваем недропользователей, и, по ожиданиям, в этом году объем вложений будет примерно на 3-4% выше, чем в предыдущем", - сказал он.
Казанов добавил, что снижения не прогнозируется, потому что угольный бизнес в России
очень большой - суммарная выручка составляет около 2 триллионов рублей.
"По итогам 2025 года, она, наверное, будет несколько меньше, но на этом фоне 3 миллиарда рублей существенного влияния не имеют. При этом значение геологоразведки очень велико, потому что она обеспечивает дальнейшее существование предприятий", - добавил Казанов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке
на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.