Страны НАТО закупили у США оружие для Украины на два миллиарда долларов

2025-09-02T12:25:00+03:00

БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Страны НАТО уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на два миллиарда долларов в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), заявил на пресс-конференции в Люксембурге генсек НАТО Марк Рютте."Страны НАТО в рамках этой инициативой (PURL) за несколько недель закупили (у США – ред.) для Украины летальное и оборонительное оружие на два миллиарда долларов", - сказал он.США и НАТО, по словам украинского министра обороны Дениса Шмыгаля, запустили новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США. Позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты продают европейским странам оружие для Киева с наценкой в 10%.Как заявлял президент США Дональд Трамп, Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

