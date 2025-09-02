НПО Royal United Services Institute* признали нежелательной в России

Рейтинг@Mail.ru
08:10 02.09.2025 (обновлено: 08:18 02.09.2025)
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России британской неправительственной организации Royal United Services Institute (RUSI) for Defence and Security Studies*, сообщает надзорное ведомство."По решению Генпрокуратуры России запрещена деятельность британской неправительственной организации The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies*", - говорится в сообщении.По данным Генпрокуратуры, организация существует с 1831 года в Великобритании и позиционирует себя как старейший независимый аналитический центр, занимающийся исследованиями в области обороны, глобальной безопасности и международных отношений. Финансируется органами власти Великобритании, Еврокомиссией, нежелательными в нашей стране организациями.Уточняется, что значительная часть материалов и мероприятий посвящена исследованиям политической и военной сфер России. Участники регулярно организуют тренинги и семинары, на которых под видом противостояния мнимой российской угрозе обсуждают тактику боевых и разведывательных действий России, методику ведения войны, развитие новых видов вооружений.Участники НПО публикуют статьи, обвиняющие Россию в стремлении аннексировать Европу, дискредитации Запада, вмешательстве в выборные процессы других стран. В ряде материалов содержатся обращения к членам НАТО объединиться для максимально разрушительного воздействия на российскую экономику. С началом специальной военной операции антироссийская риторика обострилась, члены НПО стали призывать государства и граждан поддержать Украину и ужесточить санкционное давление на Россию.*Иностранная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России британской неправительственной организации Royal United Services Institute (RUSI) for Defence and Security Studies*, сообщает надзорное ведомство.
"По решению Генпрокуратуры России запрещена деятельность британской неправительственной организации The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies*", - говорится в сообщении.
По данным Генпрокуратуры, организация существует с 1831 года в Великобритании и позиционирует себя как старейший независимый аналитический центр, занимающийся исследованиями в области обороны, глобальной безопасности и международных отношений. Финансируется органами власти Великобритании, Еврокомиссией, нежелательными в нашей стране организациями.
Уточняется, что значительная часть материалов и мероприятий посвящена исследованиям политической и военной сфер России. Участники регулярно организуют тренинги и семинары, на которых под видом противостояния мнимой российской угрозе обсуждают тактику боевых и разведывательных действий России, методику ведения войны, развитие новых видов вооружений.
Участники НПО публикуют статьи, обвиняющие Россию в стремлении аннексировать Европу, дискредитации Запада, вмешательстве в выборные процессы других стран. В ряде материалов содержатся обращения к членам НАТО объединиться для максимально разрушительного воздействия на российскую экономику. С началом специальной военной операции антироссийская риторика обострилась, члены НПО стали призывать государства и граждан поддержать Украину и ужесточить санкционное давление на Россию.
*Иностранная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации
