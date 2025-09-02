Миллер объяснил, почему цена поставок газа для КНР ниже, чем для Европы
Миллер объяснил низкую цену поставок газа в Китай логистическими затратами
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Цена поставок газа в Китай объективно ниже, чем в Европу, в силу географических условий и логистических затрат, рассказал журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Ранее во вторник Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
Он пояснил, что поставки газа в Китай осуществляются с месторождений в Восточной Сибири, а в Европу - с месторождений в Западной Сибири.
"Месторождения в Западной Сибири расположены значительно дальше, чем месторождения Восточной Сибири к границе России и Китая или России и Монголии. Соответственно, транспортные затраты на поставку газа на рынок Китая они существенно ниже", - добавил он.
Китайский рынок, как пояснил Миллер, расположен ближе, поэтому логистические затраты ниже и, соответственно, цена тоже.
При этом он не стал комментировать цену поставок газа по "Силе Сибири - 2".
Газопровод "Сила Сибири 2" – проект поставок газа с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. Как ожидается, контракт по проекту будет рассчитан на 30 лет.
