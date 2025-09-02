Рейтинг@Mail.ru
Миллер объяснил, почему цена поставок газа для КНР ниже, чем для Европы - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:51 02.09.2025 (обновлено: 09:15 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/gaz-2039002401.html
Миллер объяснил, почему цена поставок газа для КНР ниже, чем для Европы
Миллер объяснил, почему цена поставок газа для КНР ниже, чем для Европы - РИА Новости, 02.09.2025
Миллер объяснил, почему цена поставок газа для КНР ниже, чем для Европы
Цена поставок газа в Китай объективно ниже, чем в Европу, в силу географических условий и логистических затрат, рассказал журналистам глава "Газпрома" Алексей... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T08:51:00+03:00
2025-09-02T09:15:00+03:00
экономика
китай
европа
монголия
алексей миллер
газпром
сила сибири — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039006604_0:260:3023:1960_1920x0_80_0_0_8c3b89a1e769839c3a67861e0c4121da.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Цена поставок газа в Китай объективно ниже, чем в Европу, в силу географических условий и логистических затрат, рассказал журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер. Ранее во вторник Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". "Вы знаете, чисто географически цена на газ для Китая всегда будет ниже", - сказал Миллер, отвечая на вопрос, будут ли поставки газа в КНР по новому маршруту дешевле, чем для Европы. Он пояснил, что поставки газа в Китай осуществляются с месторождений в Восточной Сибири, а в Европу - с месторождений в Западной Сибири. "Месторождения в Западной Сибири расположены значительно дальше, чем месторождения Восточной Сибири к границе России и Китая или России и Монголии. Соответственно, транспортные затраты на поставку газа на рынок Китая они существенно ниже", - добавил он. Китайский рынок, как пояснил Миллер, расположен ближе, поэтому логистические затраты ниже и, соответственно, цена тоже. При этом он не стал комментировать цену поставок газа по "Силе Сибири - 2". Газопровод "Сила Сибири 2" – проект поставок газа с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. Как ожидается, контракт по проекту будет рассчитан на 30 лет.
https://ria.ru/20250902/kitay-2038860686.html
https://ria.ru/20250822/energetika-2036681904.html
китай
европа
монголия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039006604_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_45d945b5595436449d672f78593d5474.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, европа, монголия, алексей миллер, газпром, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Европа, Монголия, Алексей Миллер, Газпром, Сила Сибири — 2
Миллер объяснил, почему цена поставок газа для КНР ниже, чем для Европы

Миллер объяснил низкую цену поставок газа в Китай логистическими затратами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Цена поставок газа в Китай объективно ниже, чем в Европу, в силу географических условий и логистических затрат, рассказал журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Ранее во вторник Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Китай готов отобрать у Штатов самое ценное
08:00
"Вы знаете, чисто географически цена на газ для Китая всегда будет ниже", - сказал Миллер, отвечая на вопрос, будут ли поставки газа в КНР по новому маршруту дешевле, чем для Европы.
Он пояснил, что поставки газа в Китай осуществляются с месторождений в Восточной Сибири, а в Европу - с месторождений в Западной Сибири.
"Месторождения в Западной Сибири расположены значительно дальше, чем месторождения Восточной Сибири к границе России и Китая или России и Монголии. Соответственно, транспортные затраты на поставку газа на рынок Китая они существенно ниже", - добавил он.
Китайский рынок, как пояснил Миллер, расположен ближе, поэтому логистические затраты ниже и, соответственно, цена тоже.
При этом он не стал комментировать цену поставок газа по "Силе Сибири - 2".
Газопровод "Сила Сибири 2" – проект поставок газа с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. Как ожидается, контракт по проекту будет рассчитан на 30 лет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Новый облик мировой энергетики
22 августа, 08:00
 
ЭкономикаКитайЕвропаМонголияАлексей МиллерГазпромСила Сибири — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала