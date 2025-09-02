ФСБ задержала жителя Забайкалья за госизмену
ФСБ задержала жителя Забайкалья за госизмену и призывы к терроризму
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Житель Забайкалья задержан за государственную измену и призывы к терроризму, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону.
"Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю за государственную измену и публичные призывы к совершению террористических актов на территории России задержан местный житель... 33-летний мужчина ... через сеть интернет осуществлял публичные призывы к совершению террористических актов на территории России. Кроме того, подозреваемый, выполняя задания украинских спецслужб, инициативно собирал и передавал их представителю контактные данные военнослужащих ВС РФ, а также персональные данные своих коллег, поддерживающих проведение СВО", - сообщили в УФСБ.
Следственным отделом территориального органа безопасности возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и статье 275 УК России (государственная измена), оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются.
"Сотрудника пожарной части задержали зимой, в феврале. В настоящее время он находится в СИЗО", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона, не уточнив других подробностей.
