ФСБ задержала жителя Забайкалья за госизмену

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Житель Забайкалья задержан за государственную измену и призывы к терроризму, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону. "Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю за государственную измену и публичные призывы к совершению террористических актов на территории России задержан местный житель... 33-летний мужчина ... через сеть интернет осуществлял публичные призывы к совершению террористических актов на территории России. Кроме того, подозреваемый, выполняя задания украинских спецслужб, инициативно собирал и передавал их представителю контактные данные военнослужащих ВС РФ, а также персональные данные своих коллег, поддерживающих проведение СВО", - сообщили в УФСБ. Следственным отделом территориального органа безопасности возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и статье 275 УК России (государственная измена), оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются."Сотрудника пожарной части задержали зимой, в феврале. В настоящее время он находится в СИЗО", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона, не уточнив других подробностей.

Дарья Буймова

