ФСБ задержала жителя Забайкалья за госизмену
06:51 02.09.2025 (обновлено: 07:10 02.09.2025)
ФСБ задержала жителя Забайкалья за госизмену
ФСБ задержала жителя Забайкалья за госизмену
2025-09-02T06:51:00+03:00
2025-09-02T07:10:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Житель Забайкалья задержан за государственную измену и призывы к терроризму, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону. "Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю за государственную измену и публичные призывы к совершению террористических актов на территории России задержан местный житель... 33-летний мужчина ... через сеть интернет осуществлял публичные призывы к совершению террористических актов на территории России. Кроме того, подозреваемый, выполняя задания украинских спецслужб, инициативно собирал и передавал их представителю контактные данные военнослужащих ВС РФ, а также персональные данные своих коллег, поддерживающих проведение СВО", - сообщили в УФСБ. Следственным отделом территориального органа безопасности возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и статье 275 УК России (государственная измена), оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются."Сотрудника пожарной части задержали зимой, в феврале. В настоящее время он находится в СИЗО", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона, не уточнив других подробностей.
ФСБ задержала жителя Забайкалья за госизмену

ФСБ задержала жителя Забайкалья за госизмену и призывы к терроризму

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Житель Забайкалья задержан за государственную измену и призывы к терроризму, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону.
"Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю за государственную измену и публичные призывы к совершению террористических актов на территории России задержан местный житель... 33-летний мужчина ... через сеть интернет осуществлял публичные призывы к совершению террористических актов на территории России. Кроме того, подозреваемый, выполняя задания украинских спецслужб, инициативно собирал и передавал их представителю контактные данные военнослужащих ВС РФ, а также персональные данные своих коллег, поддерживающих проведение СВО", - сообщили в УФСБ.
Следственным отделом территориального органа безопасности возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и статье 275 УК России (государственная измена), оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются.
"Сотрудника пожарной части задержали зимой, в феврале. В настоящее время он находится в СИЗО", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона, не уточнив других подробностей.
