https://ria.ru/20250902/fsb-2038962277.html

ФСБ опубликовала документы о подготовке Японии нападения на СССР

ФСБ опубликовала документы о подготовке Японии нападения на СССР - РИА Новости, 02.09.2025

ФСБ опубликовала документы о подготовке Японии нападения на СССР

ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные документы, раскрывающие детали подготовки Японией нападения на СССР во Вторую мировую войну, в том числе... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T00:12:00+03:00

2025-09-02T00:12:00+03:00

2025-09-02T00:45:00+03:00

япония

ссср

китай

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150075/14/1500751436_0:171:3000:1859_1920x0_80_0_0_1a3a499d5695bcb0c1c0310fccea31ef.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные документы, раскрывающие детали подготовки Японией нападения на СССР во Вторую мировую войну, в том числе обоснование японскими милитаристами своей экспансионистской политики, а также свидетельства подготовки ими бактериологической войны против Советского Союза. С начала 1930-х годов Япония проводила агрессивную политику в отношении Советского Союза. Японский генштаб организовывал провокации (боевые столкновения у озера Хасан в 1938 году и на реке Халхин-Гол в 1939 году) и разрабатывал планы вооруженного нападения на СССР. Массовые нарушения границы СССР В опубликованной сейчас справке Пограничных войск НКВД СССР от 20 февраля 1946 года приводится статистика враждебных проявлений со стороны Японии в отношении СССР. "Этот документ ярко иллюстрирует недружественные намерения Японии против Советского Союза", - говорится в сообщении ФСБ. С началом нападения нацистской Германии в июне 1941 года на Советский Союз более чем вдвое (по сравнению с 1940-м) возросло количество нарушений японскими военнослужащими государственной границы СССР (с 59 в 1940 году до 136 в 1941 году). Пик подобных нарушений пришелся на 1943-й год – 414; всего с 1938 по 1945 годы советскую госграницу нарушали 1529 японских военнослужащих. Японские самолеты 789 раз вторгались в воздушное пространство Советского Союза. Японские суда 1350 раз вторгались в территориальные воды СССР. С 1933 по 1945 годы советские пограничники зафиксировали переброску 3666 японских шпиона и 68 банд. За этот же период времени японские военные 551 раз обстреливали территорию СССР, мирных граждан, пограничные наряды, суда и т.п. В результате преступных действий японской военщины были убиты 83 и ранено 120 советских граждан. Планы японской экспансии Пятого апреля 1945 года СССР денонсировал советско-японский пакт о нейтралитете 1941 года. Советский Союз, выполняя свои союзнические обязательства по Антигитлеровской коалиции (Крымская и Берлинская конференции 1945 года), а также учитывая отказ Японии от предложенной ей союзниками СССР безоговорочной капитуляции, сделал 8 августа заявление японскому правительству, что с 9 августа считает себя в состоянии войны с Японией. Девятого августа 1945-го, в день, когда американские ВВС произвели ядерную бомбардировку японского города Нагасаки, войска 1-го и 2-го Дальневосточного и Забайкальского фронтов получили приказ о начале Маньчжурской стратегической наступательной операции. Совместно с советскими войсками в боевых действиях с японскими войсками приняли участие соединения народно-революционной армии Монголии. Четырнадцатого августа 1945 года император Хирохито издал указ о безоговорочной капитуляции страны. 16 августа 1945 года командующий Квантунской армией генерал армии Отодзо Ямада приказал своим войскам прекратить боевые действия. Однако не все японские командиры согласились с условиями капитуляции. 18 августа 1945 года в ходе Курильской десантной операции советские войска высадились на остров Шумшу, где дислоцировалась крупная военно-морская база японцев. Командующий японскими войсками на северных Курильских островах генерал-лейтенант Цуцуми Фусаки согласился с условиями капитуляции лишь 23 августа. В итоге на острове Шумшу было взято в плен около 12 тысяч японских военнослужащих, в том числе один генерал, 525 офицеров и 11,7 тысяч унтер-офицеров и солдат. Этот эпизод был одним из последних сражений Второй мировой войны. В тот же день, 23 августа, без сопротивления сдался японский гарнизон на острове Парамушир. Всего в советском плену оказалось свыше 600 тысяч японских военнослужащих. 3 сентября 1945 года в Чанчуне генерал Ямада сдался в плен Красной армии, а затем его доставили в Хабаровск. В собственноручных показаниях от 21 февраля 1946 года генерал Ямада кратко сформулировал причины и основные этапы экспансионистской политики Японии с конца XIX до первой половины XX столетий: "Процент прироста населения Японии продолжал резко подниматься. Как следствие появилась нехватка сырья. С этого времени традиционной национальной политикой Японии стало стремление к экспансии заграницу. Направление экспансии предлагалось двоякое: или на Север, или на Юг. Движение на Север признавалось сторонникам Хокусинрон, на Юг – сторонниками Нансинрон. В конечном счете экспансия была устремлена в направлении Маньчжурии и Кореи". По словам Ямады, "первоначально объектом военных приготовлений была армия Китая, а затем русская армия на Дальнем Востоке". В своих показаниях генерал Ямада подробно остановился на формировании и росте боеспособности Квантунской армии. "После Маньчжурских событий (речь идет о вторжении японских войск в Маньчжурию в 1931–1932 гг. - ред.) Япония расквартировывала на постоянное пребывание свои войска в Маньчжурии, продолжая из года в год увеличивать численность японских сил с тем, чтобы лучше подготовиться к войне против СССР", - сообщил он. Ямала раскрыл динамику наращивания военного потенциала Японии, направленного против СССР: "1937 г. – 3 дивизии (после эвакуации тех сил, которые были использованы для окончания маньчжурских событий), 1938 г. – 7 дивизий (прибыло из Японии 4 новых дивизии), 1939–1940 – 12 дивизий (из Японии прибыло 5 новых дивизий), 1941 г. – 14 дивизий (из Японии прибыло 2 новых дивизии, это был год нападения Германии на СССР; численность Квантунской армии достигла 250 тысяч человек), 1942 г. – 15 дивизий (число дивизий было увеличено вследствие переформирования Хуньчуньского отряда), 1944 г. (начало года) – 15 дивизий". В период с 1942 по 1944 годы Квантунская армия была наиболее сильной по личному составу и вооружению, отмечал Ямада. Квантунская армия, по показаниям Ямады, готовилась к нападению на Советский Союз. "В процессе всех вышеуказанных военных действий Японии: заключила пакт против Коминтерна; вела инциденты на Хасане и Халхин-голе; заключила Тройственный союз и Военное соглашение трех стран; увеличила свою армию в Маньчжурии после начала советско-германской войны; отвлекала американскую армию от операций в Европе; начала войну против США. Все только что перечисленные шаги Японии, по своему конечному результату, являлись демонстрацией угрозы по отношению к СССР", - признал Ямада. "Япония незаметно для себя, восстановила СССР и Китай против японцев и в то же время совершенно не считалась с этим. Понятно, что это мешало сотрудничеству с соседним странами, приводило к международной изоляции. Таковы те отдаленные причины, приведшие Японию в ее нынешнее положение", - заключил он. Отряды смерти Основное внимание в ходе следствия в отношении Ямады и его подчиненных было уделено вопросу разработки Японией бактериологического оружия и подготовке бактериологической войны против Советского Союза. "Советские органы государственной безопасности и внутренних дел провели колоссальную работу по сбору доказательств, подтверждающих проведение Японией разработок бактериологического оружия и его испытания на живых людях. С этой целью в августе 1947 года было заведено разыскное дело "Бактериологи", в которое подшивались все материалы", - отметили в ФСБ. В лагерях военнопленных было допрошено около одной тысячи японских военнослужащих и гражданских лиц по поводу исследований в области разработки Японией бактериологического оружия. В результате разыскных мероприятий удалось выявить более 200 человек, служивших в отрядах №№731 и 100 и его филиалах на территории Маньчжурии. Результаты разыскных и следственных мероприятий были доложены министром внутренних дел Сергеем Кругловым в апреле 1949 года руководству СССР с предложением провести открытый судебных процесс над "руководящими работниками противоэпидемического отряда". О результатах, достигнутым отрядом №731 под командованием генерала Сиро Исии, Ямада сообщил: "Отряд Исии помимо лабораторий для научно-исследовательской работы, располагал мощным оборудованием для производства средств ведения бактериологической войны". На Хабаровском процессе, проходившем с 25 по 30 ноября 1949 года в Военном трибунале Приморского военного округа, генералу Ямада и еще 11 японским военнослужащим вменялось в вину создание в Квантунской армии специальных подразделений (отряды №№ 731, 100 и их филиалы), занятых разработкой бактериологического оружия, проведение опытов с бактериями чумы, холеры, сибирской язвы и других тяжелых заболеваний, проведение экспериментов над людьми (в том числе над советскими военнопленными), использование бактериологического оружия против Китая. В опубликованных документах Хабаровского процесса 1949 года над военнослужащими японской армии, занимавшимися разработкой, массовым производством и испытанием бактериологического оружия в годы Второй мировой войны, содержатся многочисленные свидетельства подготовки Японии к войне против СССР. Например, на допросе в декабре 1946 года генерал-майор медицинской службы, начальник Санитарного управления 1-го фронта Квантунской армии Киоси Кавасима показал: "я считаю существование отряда №731 самым главным аргументом, говорящим за то, что Япония готова была использовать бактериологические средства войны против Советского Союза. Поэтому отряд № 731 под руководством опытного специалиста, профессора бактериологии генерала Исии и был расположен в г. Харбине, имея филиалы по всей Маньчжурии". "Эта исследовательская работа в области бактериологии, подкрепленная и подтвержденная многочисленными опытами, имела практическое применение в войне Японии с Китаем, когда специальные экспедиции отряда №731 в 1940 году, 1941 и 1942 гг. применяли бактериальные средства как военное оружие против китайских войск. Следовательно, бактериологическое оружие, практически проверенное на противнике в Китае, могло быть с успехом и применено и против СССР", - добавлял Кавасима. По его показаниям, отряд №731 мог ежемесячно производить 160 килограммов бактерий чумы, 320 килограммов бактерий холеры, от 320 до 540 килограммов бактерий сибирской язвы, от 210 до 270 килограммов бактерий паратифа. Японский Генштаб планировал применять бактериологическое оружие непосредственно в ходе наступательных действий против Красной армии с целью вывода из строя ее живой силы. Кроме того, на случай отступления японских войск предполагалось заразить оставляемую территорию, чтобы вызвать массовые эпидемии в войсках противника и среди мирного населения, следует из ранее обнародованных архивных документов ФСБ. С этой целью на территории Маньчжурии в 1935-1936 годах были сформированы подразделения (отряды №№731 и 100 с подчиненными им филиалами), занимавшиеся разработкой бактериологического оружия и изучением способов его боевого применения. В отряде №731 под руководством Исии велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти. По воспоминаниям сотрудников отряда №731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли несколько тысяч человек - китайцев, корейцев, русских, над которыми проводились жестокие опыты. По некоторым оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек. В качестве подопытных в числе прочих использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда №731. В ходе советско-японского конфликта в районе реки Халхин-Гол в 1939 году сотрудники отряда №731 при отступлении японских войск вылили в реку Халхин-Гол несколько баллонов с бактериями брюшного тифа, паратифа и дизентерии, чтобы отравить военнослужащих Красной армии и монгольских скотоводов. Наиболее активно деятельность специально созданных бактериологических отрядов и их филиалов осуществлялась против Китая в 1940–1942 годах. Молниеносное наступление советских войск в августе 1945 года в ходе Дальневосточной кампании сорвало планы Японии использовать в боевых действиях бактериологическое оружие. С целью скрыть следы преступной деятельности, командование Квантунской армии было вынуждено отдать приказ об уничтожении зданий отрядов №№731 и 100, их филиалов, лабораторной базы, накопленных запасов бактериологического оружия, документации, результатов экспериментов и прочее.

https://ria.ru/20240830/arkhivy-1969354037.html

https://ria.ru/20250821/dokumenty-2036671831.html

https://ria.ru/20240913/plany-1972403535.html

https://sn.ria.ru/20250314/osvobozhdenie-2004826808.html

https://ria.ru/20250317/voyna-2004810060.html

https://ria.ru/20250815/voyna-2035433227.html

https://ria.ru/20250818/putin-2035998945.html

япония

ссср

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, ссср, китай, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, 80-летие победы в великой отечественной войне