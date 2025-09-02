https://ria.ru/20250902/fitso-2039166246.html
Фицо озвучит Зеленскому выводы, сделанные им после встречи с Путиным
БРАТИСЛАВА, 2 сен — РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным о конфликте на Украине сделал несколько выводов, которые он планирует озвучить Владимиру Зеленскому."Президент Владимир Путин проинформировал меня о ходе переговоров с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске и о перспективе завершения этого (украинского. — Прим. ред.) военного конфликта. Из важного разговора я сделал несколько выводов и посланий, которые собираюсь в пятницу передать Владимиру Зеленскому", — написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook*.Премьер сообщил, что во время его разговора с Путиным, который состоялся после официальной части, речь шла в основном о конфликте на Украине.В понедельник Фицо анонсировал свою встречу с главой киевского режима в пятницу.Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании ситуации.Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.* Социальная сеть, запрещенная в России как экстремистская.
