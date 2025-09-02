https://ria.ru/20250902/fitso-2039050994.html
Словакия и Россия сохранят сотрудничество в области воинских захоронений
Словакия и Россия сохранят сотрудничество в области воинских захоронений - РИА Новости, 02.09.2025
Словакия и Россия сохранят сотрудничество в области воинских захоронений
Словакия будет продолжать сотрудничество с РФ в области заботы о воинских захоронениях, заявил председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Словакия будет продолжать сотрудничество с РФ в области заботы о воинских захоронениях, заявил председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Я хочу подтвердить, что наша политика в Словакии в том, что касается Второй мировой войны, она направлена на почет всем жертвам. Мы уважаем все жертвы и будем продолжать сотрудничество с вашим посольством в области реконструкции военных кладбищ", - заявил Фицо на встрече с Путиным.Он заверил, что все обязательства со стороны Братиславы в этой сфере будут выполнены."Мы в Словакии с большим уважением относимся к памятникам и военным кладбищам. В этом смысле вы можете полагаться полностью на нас", - заверил он.
Словакия и Россия сохранят сотрудничество в области воинских захоронений
