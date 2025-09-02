https://ria.ru/20250902/fitso-2039050994.html

Словакия и Россия сохранят сотрудничество в области воинских захоронений

Словакия и Россия сохранят сотрудничество в области воинских захоронений - РИА Новости, 02.09.2025

Словакия и Россия сохранят сотрудничество в области воинских захоронений

Словакия будет продолжать сотрудничество с РФ в области заботы о воинских захоронениях, заявил председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо на... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T12:30:00+03:00

2025-09-02T12:30:00+03:00

2025-09-02T12:33:00+03:00

в мире

словакия

россия

владимир путин

братислава

роберт фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6cf97c507a276f87cb2d9336e306b1e8.jpg

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Словакия будет продолжать сотрудничество с РФ в области заботы о воинских захоронениях, заявил председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Я хочу подтвердить, что наша политика в Словакии в том, что касается Второй мировой войны, она направлена на почет всем жертвам. Мы уважаем все жертвы и будем продолжать сотрудничество с вашим посольством в области реконструкции военных кладбищ", - заявил Фицо на встрече с Путиным.Он заверил, что все обязательства со стороны Братиславы в этой сфере будут выполнены."Мы в Словакии с большим уважением относимся к памятникам и военным кладбищам. В этом смысле вы можете полагаться полностью на нас", - заверил он.

https://ria.ru/20250902/putin-2039048705.html

словакия

россия

братислава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, россия, владимир путин, братислава, роберт фицо