Рейтинг@Mail.ru
Сайт ФАС снова заработал - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:51 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/fas-2038965928.html
Сайт ФАС снова заработал
Сайт ФАС снова заработал - РИА Новости, 02.09.2025
Сайт ФАС снова заработал
Сайт Федеральной антимонопольной службы России снова работает, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T00:51:00+03:00
2025-09-02T00:51:00+03:00
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
общество
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980667486_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1589acc357f4be5b0547a489df0e4a2e.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сайт Федеральной антимонопольной службы России снова работает, выяснило РИА Новости. Как передает корреспондент РИА Новости, по данным на 0.47 мск сайт fas.gov.ru снова доступен и открывается без проблем. Раннее при попытке зайти на сайт ФАС высвечивалось сообщение, что "что-то пошло не так".
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031829437.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980667486_500:67:3142:2048_1920x0_80_0_0_bd557e4d25320123fdefebc381ccace8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество, технологии
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Общество, Технологии
Сайт ФАС снова заработал

Сайт Федеральной антимонопольной службы возобновил работу

© iStock.com / seb_raДевушка работает за ноутбуком
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© iStock.com / seb_ra
Девушка работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сайт Федеральной антимонопольной службы России снова работает, выяснило РИА Новости.
Как передает корреспондент РИА Новости, по данным на 0.47 мск сайт fas.gov.ru снова доступен и открывается без проблем.
Раннее при попытке зайти на сайт ФАС высвечивалось сообщение, что "что-то пошло не так".
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
"Аэрофлот" сообщил о сбоях в работе сервисов
28 июля, 07:47
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)ОбществоТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала