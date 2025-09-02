Сайт ФАС снова заработал

https://ria.ru/20250902/fas-2038965928.html

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сайт Федеральной антимонопольной службы России снова работает, выяснило РИА Новости. Как передает корреспондент РИА Новости, по данным на 0.47 мск сайт fas.gov.ru снова доступен и открывается без проблем. Раннее при попытке зайти на сайт ФАС высвечивалось сообщение, что "что-то пошло не так".

