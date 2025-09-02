https://ria.ru/20250902/fas-2038963814.html
Сайт ФАС стал недоступен
Сайт ФАС стал недоступен - РИА Новости, 02.09.2025
Сайт ФАС стал недоступен
Сайт Федеральной антимонопольной службы России в настоящее время не открывается, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T00:28:00+03:00
2025-09-02T00:28:00+03:00
2025-09-02T00:58:00+03:00
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49722/97/497229727_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_57164cc80fd7bafb1e816b770446445a.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сайт Федеральной антимонопольной службы России в настоящее время не открывается, выяснило РИА Новости. Как передает корреспондент РИА Новости, по данным на 0.15 мск сайт fas.gov.ru недоступен - при попытке зайти на сайт ФАС высвечивается сообщение, что "что-то пошло не так". По данным сервисов, которые отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, в частности Downdetector и "Сбой.рф", в настоящее время жалоб на работу сайта ФАС РФ нет. Официальным комментариев ФАС России РИА Новости пока не располагает.
