Сайт ФАС стал недоступен

2025-09-02

2025-09-02T00:28:00+03:00

2025-09-02T00:58:00+03:00

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сайт Федеральной антимонопольной службы России в настоящее время не открывается, выяснило РИА Новости. Как передает корреспондент РИА Новости, по данным на 0.15 мск сайт fas.gov.ru недоступен - при попытке зайти на сайт ФАС высвечивается сообщение, что "что-то пошло не так". По данным сервисов, которые отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, в частности Downdetector и "Сбой.рф", в настоящее время жалоб на работу сайта ФАС РФ нет. Официальным комментариев ФАС России РИА Новости пока не располагает.

