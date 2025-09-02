https://ria.ru/20250902/evropa-2038868084.html

Лето унижения сменяется для Европы осенью позора

"Европа будет отправлять миротворцев на Украину", "Европа не будет отправлять миротворцев на Украину", "Европа отправит не миротворцев, а силы сдерживания",... РИА Новости, 02.09.2025

"Европа будет отправлять миротворцев на Украину", "Европа не будет отправлять миротворцев на Украину", "Европа отправит не миротворцев, а силы сдерживания", "Европа отправит не силы сдерживания, а военных инструкторов", "Европа никого не будет отправлять на Украину"… Если отследить все заявления политических деятелей этого континента и "инсайды" тамошних СМИ, а потом попробовать состряпать из этого хоть какую-нибудь целостную картину по поводу истинных намерений европейцев, то можно заблудиться в противоречивых прожектах. На самом деле позиция Европы сводится к следующему: сделать все для срыва мирного процесса и продолжения войны "до последнего украинца", но представить Трампу это так, чтобы во всем обвинить Россию. При этом, конечно, европейцы не хотят отправлять своих военных в качестве пушечного мяса.Достаточно вспомнить, как появился термин "коалиция желающих" и первые безумные планы введения на Украину европейских военных. Лондон и Париж кинулись обсуждать это в конце ноября прошлого года — сразу после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа с его обещанием закончить войну на Украине "за 24 часа". Но окончание войны, которую Запад ведет руками украинских боевиков против России, не входило и не входит в планы европейцев. С тех пор они и порождают один сумасшедший прожект за другим, проявляя особую активность в моменты, когда команда Трампа пытается нащупать более или менее приемлемый вариант.С весны западные (особенно британские) СМИ вбрасывают различные сценарии ввода на Украину десятков тысяч европейских "миротворцев", но обязательно при поддержке (воздушной, огневой, разведывательной, какой угодно) Соединенных Штатов. Периодически эти планы дезавуируют даже их собственные "ястребы". Так, недавно бывший министр обороны Британии Бен Уоллес неожиданно для многих выступил против отправки соотечественников на Украину, предупредив, что они там окажутся в "ловушке Кремля". "Где, по мнению премьер-министра, мы можем волшебным образом накопать боеприпасы, силы и снаряжение?" — задает риторический вопрос Уоллес.Но дело даже не в этом! У "коалиции желающих" нет желания реально воевать — вот в чем для европейцев главная проблема! Например, свежий опрос выявил, что почти три четверти британцев не желают даже защищать свою страну в случае военного конфликта. Причем это касается всех возрастных категорий населения, включая молодежь. Неужто кто-то думает, что желание погибать за какую-то Украину, о существовании которой многие британцы еще недавно и не подозревали, там сильнее?На минувшей неделе западные СМИ, переваривая "шок после Аляски", были особенно продуктивными в штамповании различных сценариев "миротворческих сил" на Украине. Различные правительства только и успевали опровергать тот или иной слух. Так, Financial Times со ссылкой сразу на четыре "осведомленных" источника сообщила, что Трамп предложил европейцам вариант с вводом китайских миротворцев — тот вариант, от которого так долго отбивался Владимир Зеленский. Это поспешил опровергнуть Белый дом, также эту идею осторожно опроверг и Китай. Но четыре источника FT откуда-то же взялись!Тут же моментально появился новый "план Трампа" — теперь от британской The Daily Telegraph. На этот раз Трамп якобы одобрил проект посылки на Украину американских и европейских ЧВК. При этом газета сама отметила, что первоначальные планы отправки 30-тысячного постоянного контингента куда-то пропали "в связи с нехваткой ресурсов". Но все равно рассуждает о появлении европейских военных на "третьей линии обороны в случае повторного вторжения России", то есть глубоко в тылу. При этом даже в таком усеченном плане оккупации Украины британцы все равно грезят тем, что США возьмут на себя обеспечение воздушной безопасности и будут вступать в открытый бой с "российским агрессором". Тут бы им продолжить: "…что спровоцирует начало третьей мировой войны". Но так открыто они писать не могут.Собственно, к этому и сводятся все планы Лондона, Парижа и недавно примкнувшего к ним Берлина — к тому, чтобы априори создать неприемлемые условия любого мирного соглашения, которые заведомо не могут быть приняты Россией. Мы давно и неоднократно предупреждали о том, что появление войск НАТО на территории Украины — это красная линия, за которой может последовать глобальная катастрофа.Представим на минуту, что будут делать натовские "миротворцы" после того, как Украина начнет из-за их спин наносить удары по российским городам и объектам. Проходили уже в случае с "наблюдателями" от ОБСЕ, которые в лучшем случае "выражали озабоченность", а в худшем — в упор не замечали обстрелов Донбасса. А теперь представим ситуацию, когда Россия неминуемо начнет ответную операцию против агрессора. Это проходила в свое время разрушенная Югославия, когда натовские военные как бы предупреждали обе стороны, бомбили сербов, а потом вынуждали тех идти на уступки. Но Россия не Сербия, при всем уважении и сочувствии к нашему братскому народу. Мы точно не будем спокойно взирать на то, как кто-то бомбит Россию или сбивает российские самолеты.Европа это прекрасно понимает. Именно поэтому она и вбрасывает неприемлемые для нас варианты, пытаясь убедить Трампа, что именно Москва срывает его "гениальные" мирные инициативы. Судя по информации Axios, в Белом доме тоже понимают, что Европа просто пытается саботировать любой мирный процесс на Украине, пытаясь толкнуть ту на продолжение кровопролития. "Европейцы не могут продлевать эту войну и необоснованные ожидания, в то же время надеясь, что Америка понесет расходы", — приводит агентство слова высокопоставленного чиновника из администрации Трампа.Нет сомнений в том, что европейцы постараются подольше затянуть данную ситуацию. Но и среди них растет все больший скептицизм по поводу возможности поддержать игру. Об этом свидетельствует тот факт, что Германия быстро "отпылала", уже намекая Украине: "Мы тебе поможем деньгами, но не солдатами". Об этом свидетельствуют мрачные заявления даже самых отъявленных русофобов, понимающих, что европейцам не получится долго льстить Трампу, саботируя мирный процесс.Европа наконец осознала, насколько она зависима и слаба без поддержки своего главного союзника, — с горечью заключает нидерландская газета NRC, приходя к выводу: это лето было "летом унижения для Европы". Что ж, лето плавно перетекает в осень — надеемся, в осень окончательного позора для воинствующей Европы и для русофобов всех мастей.

