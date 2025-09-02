Рейтинг@Mail.ru
В ЕС ожидают прогресс в проведении реформы правосудия на Украине - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/es-2039037425.html
В ЕС ожидают прогресс в проведении реформы правосудия на Украине
В ЕС ожидают прогресс в проведении реформы правосудия на Украине - РИА Новости, 02.09.2025
В ЕС ожидают прогресс в проведении реформы правосудия на Украине
В Европейском союзе хотят видеть прогресс в проведении Украиной реформы системы правосудия, особенно на фоне ее стремления к членству в ЕС и недавнего скандала... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T11:49:00+03:00
2025-09-02T11:49:00+03:00
в мире
украина
дания
молдавия
владимир зеленский
евросоюз
еврокомиссия
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_af8f04b6d3025b0743c02695b9cb8e46.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости. В Европейском союзе хотят видеть прогресс в проведении Украиной реформы системы правосудия, особенно на фоне ее стремления к членству в ЕС и недавнего скандала с попыткой лишить основные антикоррупционные ведомства независимости, заявил еврокомиссар по вопросам демократии и верховенства права Майкл Макграс. "Между моей командой и другими службами Еврокомиссии продолжается взаимодействие с украинскими властями в связи с реформами правосудия и дорожной картой верховенства права. И важно, чтобы мы продолжали видеть прогресс", - сказал он перед началом неформальной встречи в Дании министров по делам ЕС стран сообщества, посвященной расширению Евросоюза. Макграс добавил, что ожидает продолжения взаимодействия с властями Украины. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим - с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20241128/ep-1986142686.html
https://ria.ru/20250619/danija-2023968109.html
украина
дания
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6279d429e13692a1f08a35a5254b2452.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дания, молдавия, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, верховная рада украины
В мире, Украина, Дания, Молдавия, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия, Верховная Рада Украины
В ЕС ожидают прогресс в проведении реформы правосудия на Украине

Макграс: ЕС хочет видеть прогресс в реформе системы правосудия на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости. В Европейском союзе хотят видеть прогресс в проведении Украиной реформы системы правосудия, особенно на фоне ее стремления к членству в ЕС и недавнего скандала с попыткой лишить основные антикоррупционные ведомства независимости, заявил еврокомиссар по вопросам демократии и верховенства права Майкл Макграс.
"Между моей командой и другими службами Еврокомиссии продолжается взаимодействие с украинскими властями в связи с реформами правосудия и дорожной картой верховенства права. И важно, чтобы мы продолжали видеть прогресс", - сказал он перед началом неформальной встречи в Дании министров по делам ЕС стран сообщества, посвященной расширению Евросоюза.
Здание Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Европарламент предложит ЕС создать новый формат поставок оружия Киеву
28 ноября 2024, 08:43
Макграс добавил, что ожидает продолжения взаимодействия с властями Украины.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим - с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Дания во время председательства в Совете ЕС продолжит поддержку Украины
19 июня, 16:43
 
В миреУкраинаДанияМолдавияВладимир ЗеленскийЕвросоюзЕврокомиссияВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала