https://ria.ru/20250902/es-2039037425.html

В ЕС ожидают прогресс в проведении реформы правосудия на Украине

В ЕС ожидают прогресс в проведении реформы правосудия на Украине - РИА Новости, 02.09.2025

В ЕС ожидают прогресс в проведении реформы правосудия на Украине

В Европейском союзе хотят видеть прогресс в проведении Украиной реформы системы правосудия, особенно на фоне ее стремления к членству в ЕС и недавнего скандала... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T11:49:00+03:00

2025-09-02T11:49:00+03:00

2025-09-02T11:49:00+03:00

в мире

украина

дания

молдавия

владимир зеленский

евросоюз

еврокомиссия

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_af8f04b6d3025b0743c02695b9cb8e46.jpg

БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости. В Европейском союзе хотят видеть прогресс в проведении Украиной реформы системы правосудия, особенно на фоне ее стремления к членству в ЕС и недавнего скандала с попыткой лишить основные антикоррупционные ведомства независимости, заявил еврокомиссар по вопросам демократии и верховенства права Майкл Макграс. "Между моей командой и другими службами Еврокомиссии продолжается взаимодействие с украинскими властями в связи с реформами правосудия и дорожной картой верховенства права. И важно, чтобы мы продолжали видеть прогресс", - сказал он перед началом неформальной встречи в Дании министров по делам ЕС стран сообщества, посвященной расширению Евросоюза. Макграс добавил, что ожидает продолжения взаимодействия с властями Украины. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим - с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20241128/ep-1986142686.html

https://ria.ru/20250619/danija-2023968109.html

украина

дания

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дания, молдавия, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, верховная рада украины