Три человека пострадали при взрыве машины в центре Еревана

Три человека пострадали при взрыве машины в центре Еревана

ЕРЕВАН, 2 сен – РИА Новости. Три человека, пострадавшие в результате взрыва машины в центре Еревана, госпитализированы, один из них помещен в отделение реанимации, сообщает во вторник пресс-служба минздрава Армении. Ранее во вторник пресс-секретарь МВД страны Нарек Саркисян сообщил РИА Новости, что на улице Амиряна взорвался автомобиль Toyota, были повреждены другие транспортные средства. Обстоятельства происшествия выясняются. "Три человека, пострадавшие в результате взрыва на улице Амиряна, госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, он находится в отделении реанимации", - заявили в минздраве. Отмечается, что состояние второго пострадавшего – средней тяжести, а третьего – удовлетворительное, он проходит соответствующее обследование.

