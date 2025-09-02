Рейтинг@Mail.ru
Три человека пострадали при взрыве машины в центре Еревана - РИА Новости, 02.09.2025
16:05 02.09.2025
Три человека пострадали при взрыве машины в центре Еревана
Три человека пострадали при взрыве машины в центре Еревана - РИА Новости, 02.09.2025
Три человека пострадали при взрыве машины в центре Еревана
Три человека, пострадавшие в результате взрыва машины в центре Еревана, госпитализированы, один из них помещен в отделение реанимации, сообщает во вторник... РИА Новости, 02.09.2025
происшествия
ереван
армения
ЕРЕВАН, 2 сен – РИА Новости. Три человека, пострадавшие в результате взрыва машины в центре Еревана, госпитализированы, один из них помещен в отделение реанимации, сообщает во вторник пресс-служба минздрава Армении. Ранее во вторник пресс-секретарь МВД страны Нарек Саркисян сообщил РИА Новости, что на улице Амиряна взорвался автомобиль Toyota, были повреждены другие транспортные средства. Обстоятельства происшествия выясняются. "Три человека, пострадавшие в результате взрыва на улице Амиряна, госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, он находится в отделении реанимации", - заявили в минздраве. Отмечается, что состояние второго пострадавшего – средней тяжести, а третьего – удовлетворительное, он проходит соответствующее обследование.
ереван
армения
происшествия, ереван, армения
Происшествия, Ереван, Армения
Три человека пострадали при взрыве машины в центре Еревана

В Ереване госпитализировали трех пострадавших при взрыве машины

ЕРЕВАН, 2 сен – РИА Новости. Три человека, пострадавшие в результате взрыва машины в центре Еревана, госпитализированы, один из них помещен в отделение реанимации, сообщает во вторник пресс-служба минздрава Армении.
Ранее во вторник пресс-секретарь МВД страны Нарек Саркисян сообщил РИА Новости, что на улице Амиряна взорвался автомобиль Toyota, были повреждены другие транспортные средства. Обстоятельства происшествия выясняются.
"Три человека, пострадавшие в результате взрыва на улице Амиряна, госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, он находится в отделении реанимации", - заявили в минздраве. Отмечается, что состояние второго пострадавшего – средней тяжести, а третьего – удовлетворительное, он проходит соответствующее обследование.
Под Арзамасом фура с углекислотой взорвалась после столкновения с автовозом
23 августа, 16:24
