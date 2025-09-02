https://ria.ru/20250902/energomash-2039205851.html
Специалистов НПО "Энергомаш" в Химках наградили за вклад в работу
Специалистов НПО "Энергомаш" в Химках наградили за вклад в работу - РИА Новости, 02.09.2025
Специалистов НПО "Энергомаш" в Химках наградили за вклад в работу
Специалистов научно-производственного объединения "Энергомаш" наградили почетными грамотами и благодарственными письмами за личный вклад в работу предприятия
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Специалистов научно-производственного объединения "Энергомаш" наградили почетными грамотами и благодарственными письмами за личный вклад в работу предприятия, церемония была приурочена к 117-летию со дня рождения основателя НПО Валентина Глушко, сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки. Память ученого почтили глава Химок Елена Землякова, депутат Государственной Думы РФ Денис Кравченко, председатель совета депутатов городского округа Сергей Малиновский, представители городской администрации, молодые работники и ветераны "Энергомаша". "Валентин Петрович Глушко заложил основы для развития космической промышленности нашей страны. Более 3 тысяч сотрудников объединения ежедневно трудятся над тем, чтобы сохранять и развивать традиции, заложенные Валентином Петровичем. Пусть память о нем вдохновляет вас на новые свершения и открытия. Пусть его наследие служит примером для будущих поколений инженеров и ученых", – приводит пресс-служба администрации горокруга слова Земляковой. Гости поздравили коллектив предприятия и наградили 35 сотрудников НПО. На церемонии молодые специалисты вручили подарки ветеранам предприятия. Мероприятие завершилось возложением цветов к бюсту академика.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Специалистов научно-производственного объединения "Энергомаш" наградили почетными грамотами и благодарственными письмами за личный вклад в работу предприятия, церемония была приурочена к 117-летию со дня рождения основателя НПО Валентина Глушко, сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
Память ученого почтили глава Химок Елена Землякова, депутат Государственной Думы РФ Денис Кравченко, председатель совета депутатов городского округа Сергей Малиновский, представители городской администрации, молодые работники и ветераны "Энергомаша".
"Валентин Петрович Глушко заложил основы для развития космической промышленности нашей страны. Более 3 тысяч сотрудников объединения ежедневно трудятся над тем, чтобы сохранять и развивать традиции, заложенные Валентином Петровичем. Пусть память о нем вдохновляет вас на новые свершения и открытия. Пусть его наследие служит примером для будущих поколений инженеров и ученых", – приводит пресс-служба администрации горокруга слова Земляковой.
Гости поздравили коллектив предприятия и наградили 35 сотрудников НПО. На церемонии молодые специалисты вручили подарки ветеранам предприятия. Мероприятие завершилось возложением цветов к бюсту академика.