На Эльбрусе туристка получила травмы при камнепаде
2025-09-02T14:28:00+03:00
ПЯТИГОРСК, 2 сен – РИА Новости. Москвичка получила травмы, попав под камнепад на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, женщину эвакуировали и передали бригаде медиков, сообщили журналистам в ГУМЧС РФ по региону. "На горе Эльбрус, район скал Пастухова (высота 4600 метров), незарегистрированная группа из 8 человек попросила о помощи. В результате падения камня туристка из города Москвы получила травму. 35-летнюю женщину эвакуировали на поляну Азау и передали бригаде медиков", – говорится в сообщении. Отмечается, что на поисково-спасательные работы были привлечены 4 специалиста и 2 единицы техники.
