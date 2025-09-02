Рейтинг@Mail.ru
На Эльбрусе туристка получила травмы при камнепаде - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/elbrus-2039101382.html
На Эльбрусе туристка получила травмы при камнепаде
На Эльбрусе туристка получила травмы при камнепаде - РИА Новости, 02.09.2025
На Эльбрусе туристка получила травмы при камнепаде
Москвичка получила травмы, попав под камнепад на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, женщину эвакуировали и передали бригаде медиков, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T14:28:00+03:00
2025-09-02T14:28:00+03:00
происшествия
эльбрус
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
ПЯТИГОРСК, 2 сен – РИА Новости. Москвичка получила травмы, попав под камнепад на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, женщину эвакуировали и передали бригаде медиков, сообщили журналистам в ГУМЧС РФ по региону. "На горе Эльбрус, район скал Пастухова (высота 4600 метров), незарегистрированная группа из 8 человек попросила о помощи. В результате падения камня туристка из города Москвы получила травму. 35-летнюю женщину эвакуировали на поляну Азау и передали бригаде медиков", – говорится в сообщении. Отмечается, что на поисково-спасательные работы были привлечены 4 специалиста и 2 единицы техники.
https://ria.ru/20250811/elbrus-2034562258.html
эльбрус
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, эльбрус, россия, москва
Происшествия, Эльбрус, Россия, Москва
На Эльбрусе туристка получила травмы при камнепаде

В Кабардино-Балкарии москвичка пострадала при камнепаде на Эльбрусе

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЯТИГОРСК, 2 сен – РИА Новости. Москвичка получила травмы, попав под камнепад на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, женщину эвакуировали и передали бригаде медиков, сообщили журналистам в ГУМЧС РФ по региону.
"На горе Эльбрус, район скал Пастухова (высота 4600 метров), незарегистрированная группа из 8 человек попросила о помощи. В результате падения камня туристка из города Москвы получила травму. 35-летнюю женщину эвакуировали на поляну Азау и передали бригаде медиков", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на поисково-спасательные работы были привлечены 4 специалиста и 2 единицы техники.
Торжественная церемония заключения брака на Эльбрусе для молодоженов из Владимирской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Пара из Владимирской области поженилась на Эльбрусе
11 августа, 12:44
 
ПроисшествияЭльбрусРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала