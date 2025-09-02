https://ria.ru/20250902/ekspert-2039035003.html
Эксперт назвал осень высоким сезоном для поездок в Китай
Эксперт назвал осень высоким сезоном для поездок в Китай
2025-09-02T11:38:00+03:00
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Решение властей Китая о введении безвизового режима для россиян, несомненно, повлияет на рост турпотока из России - осень является высоким сезоном для поездок в страну, в том числе благодаря бархатному сезону на морских курортах, таким мнением с РИА Новости поделился старший преподаватель кафедры "Менеджмент в индустрии гостеприимства" ИОМ Президентской академии (РАНХиГС) Александр Преображенский. Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. "Это решение, несомненно, повлияет на рост турпотока из России. Осень для поездок в Китай - синоним "высокого сезона". Прекрасная погода, время сбора урожая, в следствии чего, проводятся различные фестивали и праздники. Прибавьте к этому бархатный сезон на морских курортах Китая, без летней жары и дождей межсезонья", - сказал Преображенский. Он также напомнил, что китайские аэропорты служат удобными хабами для перелетов по всей Юго-Восточной Азии - особенно для пересадок на рейсы во Вьетнам и Японию.
