Рейтинг@Mail.ru
Владимира Тарарова назначили послом России в Мозамбике - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 02.09.2025 (обновлено: 11:58 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/eks-posol-2039038166.html
Владимира Тарарова назначили послом России в Мозамбике
Владимира Тарарова назначили послом России в Мозамбике - РИА Новости, 02.09.2025
Владимира Тарарова назначили послом России в Мозамбике
Бывший посол России в Анголе Владимир Тараров указом президента назначен послом России в Мозамбике и Эсватини по совместительству, сообщили в МИД России. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T11:53:00+03:00
2025-09-02T11:58:00+03:00
политика
россия
ангола
мозамбик
владимир тараров (посол россии в анголе)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039037647_0:15:720:420_1920x0_80_0_0_57de7f69fb9f0c4dc5c49a5e4cbff179.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Бывший посол России в Анголе Владимир Тараров указом президента назначен послом России в Мозамбике и Эсватини по совместительству, сообщили в МИД России. "Указами президента Российской Федерации от 18 августа 2025 года №569 и №570 Тараров Владимир Николаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Мозамбик и Королевстве Эсватини по совместительству", - говорится в сообщении МИД России, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства. Там добавили, что ранее Тараров занимал должность посла России в Анголе на протяжении 8 лет - с июня 2017 года по август 2025 года.
https://ria.ru/20241227/posol-1991690921.html
россия
ангола
мозамбик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039037647_80:0:720:480_1920x0_80_0_0_65094698d26651217f20ee605f8e9251.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, ангола, мозамбик, владимир тараров (посол россии в анголе)
Политика, Россия, Ангола, Мозамбик, Владимир Тараров (посол России в Анголе)
Владимира Тарарова назначили послом России в Мозамбике

Путин назначил экс-посла России в Анголе Тарарова послом в Мозамбике и Эсватини

© Фото : МИД РоссииВладимир Тараров
Владимир Тараров - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Фото : МИД России
Владимир Тараров . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Бывший посол России в Анголе Владимир Тараров указом президента назначен послом России в Мозамбике и Эсватини по совместительству, сообщили в МИД России.
"Указами президента Российской Федерации от 18 августа 2025 года №569 и №570 Тараров Владимир Николаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Мозамбик и Королевстве Эсватини по совместительству", - говорится в сообщении МИД России, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.
Там добавили, что ранее Тараров занимал должность посла России в Анголе на протяжении 8 лет - с июня 2017 года по август 2025 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Путин сменил посла в Нигерии
27 декабря 2024, 15:07
 
ПолитикаРоссияАнголаМозамбикВладимир Тараров (посол России в Анголе)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала