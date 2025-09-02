https://ria.ru/20250902/eks-posol-2039038166.html
Владимира Тарарова назначили послом России в Мозамбике
Владимира Тарарова назначили послом России в Мозамбике - РИА Новости, 02.09.2025
Владимира Тарарова назначили послом России в Мозамбике
Бывший посол России в Анголе Владимир Тараров указом президента назначен послом России в Мозамбике и Эсватини по совместительству, сообщили в МИД России. РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Бывший посол России в Анголе Владимир Тараров указом президента назначен послом России в Мозамбике и Эсватини по совместительству, сообщили в МИД России. "Указами президента Российской Федерации от 18 августа 2025 года №569 и №570 Тараров Владимир Николаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Мозамбик и Королевстве Эсватини по совместительству", - говорится в сообщении МИД России, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства. Там добавили, что ранее Тараров занимал должность посла России в Анголе на протяжении 8 лет - с июня 2017 года по август 2025 года.
