Владимира Тарарова назначили послом России в Мозамбике

Бывший посол России в Анголе Владимир Тараров указом президента назначен послом России в Мозамбике и Эсватини по совместительству, сообщили в МИД России. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T11:53:00+03:00

2025-09-02T11:53:00+03:00

2025-09-02T11:58:00+03:00

политика

россия

ангола

мозамбик

владимир тараров (посол россии в анголе)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039037647_0:15:720:420_1920x0_80_0_0_57de7f69fb9f0c4dc5c49a5e4cbff179.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Бывший посол России в Анголе Владимир Тараров указом президента назначен послом России в Мозамбике и Эсватини по совместительству, сообщили в МИД России. "Указами президента Российской Федерации от 18 августа 2025 года №569 и №570 Тараров Владимир Николаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Мозамбик и Королевстве Эсватини по совместительству", - говорится в сообщении МИД России, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства. Там добавили, что ранее Тараров занимал должность посла России в Анголе на протяжении 8 лет - с июня 2017 года по август 2025 года.

2025

