Россия и Китай обсудят создание торгово-промышленного центра на Хайнане
04:16 02.09.2025
Россия и Китай обсудят создание торгово-промышленного центра на Хайнане
Россия и Китай обсудят создание торгово-промышленного центра на Хайнане
экономика
китай
хайнань
россия
владимир путин
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Хайнаньский экологический парк программного обеспечения (Hainan Free Trade Port Resort Software Community Group) объявили о партнерстве, в рамках которого рассмотрят возможность создания на Хайнане центра промышленного и торгового сотрудничества, сообщает РФПИ. Стороны договорились о партнерстве для комплексной поддержки российских компаний, которые стремятся выйти на китайский рынок и масштабировать своё присутствие в регионе, говорится в сообщении, соответствующее объявление состоялось в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай. "В рамках стратегического партнерства РФПИ и Hainan FTP RSC Group рассмотрят возможность совместного создания на Хайнане современного центра промышленного и торгового сотрудничества, ориентированного на российские компании. Новый центр позволит максимально использовать преимущества Хайнаньского порта свободной торговли, предлагая российскому бизнесу интегрированные сервисы и инфраструктуру для успешной реализации международных проектов", – поясняет РФПИ. Кроме того, участники партнерства договорились оказывать всестороннюю поддержку российским компаниям при реализации инвестиционных проектов на территории экологического парка программного обеспечения Хайнаня и в других регионах Китая. В рамках сотрудничества российским инвесторам будет предоставлен доступ к профессиональным юридическим, налоговым и административным услугам, а также к государственным мерам поддержки. "Совместно с нашими партнёрами из Hainan FTP RSC Group мы создаём новую важную площадку для российских компаний, планирующих выход на китайский рынок и запуск инвестиционных проектов. Данное соглашение о сотрудничестве будет способствовать укреплению стратегического партнёрства между Россией и Китаем, создавая дополнительные возможности в различных секторах, включая промышленность и торговлю", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "В последние годы Hainan FTP RSC Group активно развивает зарубежные рынки. Мы убеждены, что сотрудничество с Российским фондом прямых инвестиций создаст для предприятий и инвесторов из Китая и России комплексную платформу по сопровождению и оказанию услуг. Это позволит в полной мере использовать преимущества Хайнаньского порта свободной торговли и отраслевую экспертизу Hainan FTP RSC Group для реализации совместных китайско-российских проектов", - добавил генеральный директор Hainan FTP RSC Group Ян Чунчжи. Hainan FTP RSC Group является ведущей платформой для развития цифровой экономики Хайнаня. Платформа обладает статусом национального технологического бизнес-инкубатора и позиционируется как центр инноваций в цифровой торговле и ведущая площадка для развития финтеха. Здесь зарегистрировано более 15 тысяч компаний с совокупным оборотом более 200 миллиардов юаней. РФПИ совместно с китайскими партнерами уже реализовано более 50 проектов в таких секторах, как инфраструктура, промышленное производство, финансы, образование, информационные технологии, розничная торговля и других. Общий объем вложений в эти проекты превышает 800 миллиардов рублей.
китай
хайнань
россия
экономика, китай, хайнань, россия, владимир путин, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Китай, Хайнань, Россия, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
