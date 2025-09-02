https://ria.ru/20250902/ekonomika-2038978532.html

Россия и Китай обсудят создание торгово-промышленного центра на Хайнане

2025-09-02T04:16:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834015787_0:254:3189:2047_1920x0_80_0_0_cff44dedebf0bd0f4e206e29b9a6fc66.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Хайнаньский экологический парк программного обеспечения (Hainan Free Trade Port Resort Software Community Group) объявили о партнерстве, в рамках которого рассмотрят возможность создания на Хайнане центра промышленного и торгового сотрудничества, сообщает РФПИ. Стороны договорились о партнерстве для комплексной поддержки российских компаний, которые стремятся выйти на китайский рынок и масштабировать своё присутствие в регионе, говорится в сообщении, соответствующее объявление состоялось в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай. "В рамках стратегического партнерства РФПИ и Hainan FTP RSC Group рассмотрят возможность совместного создания на Хайнане современного центра промышленного и торгового сотрудничества, ориентированного на российские компании. Новый центр позволит максимально использовать преимущества Хайнаньского порта свободной торговли, предлагая российскому бизнесу интегрированные сервисы и инфраструктуру для успешной реализации международных проектов", – поясняет РФПИ. Кроме того, участники партнерства договорились оказывать всестороннюю поддержку российским компаниям при реализации инвестиционных проектов на территории экологического парка программного обеспечения Хайнаня и в других регионах Китая. В рамках сотрудничества российским инвесторам будет предоставлен доступ к профессиональным юридическим, налоговым и административным услугам, а также к государственным мерам поддержки. "Совместно с нашими партнёрами из Hainan FTP RSC Group мы создаём новую важную площадку для российских компаний, планирующих выход на китайский рынок и запуск инвестиционных проектов. Данное соглашение о сотрудничестве будет способствовать укреплению стратегического партнёрства между Россией и Китаем, создавая дополнительные возможности в различных секторах, включая промышленность и торговлю", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "В последние годы Hainan FTP RSC Group активно развивает зарубежные рынки. Мы убеждены, что сотрудничество с Российским фондом прямых инвестиций создаст для предприятий и инвесторов из Китая и России комплексную платформу по сопровождению и оказанию услуг. Это позволит в полной мере использовать преимущества Хайнаньского порта свободной торговли и отраслевую экспертизу Hainan FTP RSC Group для реализации совместных китайско-российских проектов", - добавил генеральный директор Hainan FTP RSC Group Ян Чунчжи. Hainan FTP RSC Group является ведущей платформой для развития цифровой экономики Хайнаня. Платформа обладает статусом национального технологического бизнес-инкубатора и позиционируется как центр инноваций в цифровой торговле и ведущая площадка для развития финтеха. Здесь зарегистрировано более 15 тысяч компаний с совокупным оборотом более 200 миллиардов юаней. РФПИ совместно с китайскими партнерами уже реализовано более 50 проектов в таких секторах, как инфраструктура, промышленное производство, финансы, образование, информационные технологии, розничная торговля и других. Общий объем вложений в эти проекты превышает 800 миллиардов рублей.

