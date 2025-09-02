https://ria.ru/20250902/efimov-2038951141.html

Ефимов: стартовало строительство автомобильного путепровода через МЦД-2

Ефимов: стартовало строительство автомобильного путепровода через МЦД-2 - РИА Новости, 02.09.2025

Ефимов: стартовало строительство автомобильного путепровода через МЦД-2

2 сен

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Стартовало возведение автомобильного путепровода, который пройдет над железнодорожными путями МЦД-2, от улицы 8 Марта до улицы Приорова, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Замглавы города заметил, что возводимый путепровод свяжет прямым транспортным сообщением районы Савеловский, Аэропорт, Тимирязевский и Коптево, разделенные сегодня железной дорогой. На данный момент строители обустраивают площадку, устанавливают ограждения."На севере Москвы началось строительство путепровода, который пройдет над путями второго Московского центрального диаметра и свяжет улицы 8 Марта и Приорова. Его длина составит около 450 метров, ширина – примерно 17 метров. Путепровод будет состоять из восьми пролетов. Для движения предусмотрено по две полосы в каждом направлении", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.Как уточняется в сообщении, 70-метровый подземный переход появится в створе улицы Академика Ильюшина и позволит пешеходам безопасно добираться до Тимирязевского парка и станции Гражданская второго Московского центрального диаметра. Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков добавил, что проект, кроме того, подразумевает возведение и реконструкцию около трех километров дорог, оборудование остановочных пунктов, появление дополнительных светофоров и наземных "зебр".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о возведении путепровода над путями Ярославского направления Московской железной дороги, который соединит три района — Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский — от Анадырского до Хибинского проездов.

