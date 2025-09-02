Рейтинг@Mail.ru
В Мурманске легковушка столкнулась с поездом
16:52 02.09.2025
В Мурманске легковушка столкнулась с поездом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом на переезде в Мурманске, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной РИА Новости, 02.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом на переезде в Мурманске, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. "По предварительным данным, 2 сентября 2025 года на железнодорожном переезде путей необщего пользования, примыкающих к станции Мурманск, произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение", - сообщает пресс-служба. Мурманская транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте для выяснения обстоятельств.
В Мурманске легковушка столкнулась с поездом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом на переезде в Мурманске, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
"По предварительным данным, 2 сентября 2025 года на железнодорожном переезде путей необщего пользования, примыкающих к станции Мурманск, произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение", - сообщает пресс-служба.
Мурманская транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте для выяснения обстоятельств.
