В Мурманске легковушка столкнулась с поездом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом на переезде в Мурманске, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом на переезде в Мурманске, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. "По предварительным данным, 2 сентября 2025 года на железнодорожном переезде путей необщего пользования, примыкающих к станции Мурманск, произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение", - сообщает пресс-служба. Мурманская транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте для выяснения обстоятельств.
