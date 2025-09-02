https://ria.ru/20250902/dtp-2039165149.html

В Мурманске легковушка столкнулась с поездом

В Мурманске легковушка столкнулась с поездом - РИА Новости, 02.09.2025

В Мурманске легковушка столкнулась с поездом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом на переезде в Мурманске, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T16:52:00+03:00

2025-09-02T16:52:00+03:00

2025-09-02T16:56:00+03:00

происшествия

мурманск

северо-западная транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039165532_0:157:1280:877_1920x0_80_0_0_a62142e79dcd3ca257bb09fa557aa5c2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом на переезде в Мурманске, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. "По предварительным данным, 2 сентября 2025 года на железнодорожном переезде путей необщего пользования, примыкающих к станции Мурманск, произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение", - сообщает пресс-служба. Мурманская транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте для выяснения обстоятельств.

https://ria.ru/20250902/dtp-2039156377.html

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мурманск, северо-западная транспортная прокуратура