В ДТП с автобусом на западе Москвы пострадали двое детей

В ДТП с автобусом на западе Москвы пострадали двое детей - РИА Новости, 02.09.2025

В ДТП с автобусом на западе Москвы пострадали двое детей

Среди пострадавших при ДТП с рейсовым автобусом на Мичуринском проспекте на западе Москвы двое детей, сообщается в Telegram-канале ГАИ Москвы. РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Среди пострадавших при ДТП с рейсовым автобусом на Мичуринском проспекте на западе Москвы двое детей, сообщается в Telegram-канале ГАИ Москвы. Ранее в Мосгортрансе сообщили РИА Новости, что автомобиль врезался в автобус на западе Москвы, пострадали пять человек. "По предварительным данным, в районе Мичуринского проспекта, Олимпийской деревни, дом 25 водитель автомобиля Suzuki при перестроении совершил столкновение с попутно следовавшим рейсовым автобусом. В результате дорожной аварии три пассажира автобуса, в том числе двое детей, получили травмы", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Как уточняется в Telegram-канале столичной прокуратуры, предварительно, водитель легковушки при осуществлении маневра не предоставил преимущество ехавшему прямо автобусу, перестроился в одну с ним полосу и столкнулся.

